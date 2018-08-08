"Сутки был в реанимации": в Харькове умер известный журналист

Фото: УНИАН

В мужчины произошел сердечный приступ

В Харькове умер талантливый журналист Виталий Булат. Об этом написала журналистка газеты "Время" Елена Зеленина на своей странице в Facebook.

"Случилась страшная трагедия. В реанимации 4-й неотложки умер Виталий Булат", - написала она.

Фото: Виталий Булат (facebook.comВиталий Булат)

По ее словам, у журналиста произошел сердечный приступ.

Фото: Виталий Булат (vk.com novosti_kharkova)

"Вторые сутки был в реанимации, попеременно приходя в сознание... Добрый, талантливый, светлый, очень позитивный человек. Огромная утрата для нашей редакции и всего журналистского сообщества Харькова", - добавила Зеленина.

Виталию Булату было 53 года. В медиа-компании "Время" он вел социальную и промышленную тематику. Специализировался на авиастроении и строительной тематике.

Скриншот поста (facebook.com/elezelenina)

Пользователи соцсети выразили соболезнование семье журналиста.

"Я в шоке! Слов нет... Бедная мама его - какой удар... Виталька, отчаянный жизнелюб. Талантливый, трудяга, независимый, веселый, дерзкий,сумасбродный... Он просто любил жизнь! И за это его любили люди! Не хочется верить", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/elezelenina)

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Styler писал, что на 67-году жизни умер талантливый музыкант Юрий Чернявец.

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