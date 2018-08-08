"Добу був в реанімації": в Харкові помер відомий журналіст

У чоловіка стався серцевий напад
У Харкові помер талановитий журналіст Віталій Булат. Про це написала журналістка газети "Час" Олена Зеленіна на своїй сторінці в Facebook.
"Сталася страшна трагедія. У реанімації 4-ї лікарні невідкладної допомоги помер Віталій Булат", - написала вона.
Фото: Віталій Булат (facebook.сомВиталий Булат)
За її словами, у журналіста стався серцевий напад.
Фото: Віталій Булат (vk.com novosti_kharkova)
"Другу добу був у реанімації, поперемінно приходячи до тями... Добрий, талановитий, світлий, дуже позитивна людина. Величезна втрата для нашої редакції і всього журналістського співтовариства Харкова", - додала Зеленіна.
Віталію Булату було 53 роки. У медіа-компанії "Время" він вів соціальну і промислову тематику. Спеціалізувався на авіабудуванні та будівельної тематики.
Скріншот поста (facebook.com/elezelenina)
Користувачі соцмережі висловили співчуття родині журналіста.
"Я в шоці! Слів немає... Бідна мама його - який удар... Віталька, відчайдушний життєлюб. Талановитий, трудяга, незалежний, веселий, зухвалий,навіжений... Він просто любив життя! І за це його любили люди! Не хочеться вірити", - пишуть в мережі.
Скріншот коментарів (facebook.com/elezelenina)
Раніше повідомлялося, що помер Андрій Крисанов - відомий радянський художник, музикант і актор, екс-учасник культової рок-групи "Кіно".
Також 6 серпня помер відомий актор, режисер-постановник київського Театру на Подолі Ігор Славинський.
Styler писав, що на 67-му році життя помер талановитий музикант Юрій Чернявець.
Помер Іван Драч