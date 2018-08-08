"Добу був в реанімації": в Харкові помер відомий журналіст

Фото: УНІАН

У чоловіка стався серцевий напад

У Харкові помер талановитий журналіст Віталій Булат. Про це написала журналістка газети "Час" Олена Зеленіна на своїй сторінці в Facebook.

"Сталася страшна трагедія. У реанімації 4-ї лікарні невідкладної допомоги помер Віталій Булат", - написала вона.

Фото: Віталій Булат (facebook.сомВиталий Булат)

За її словами, у журналіста стався серцевий напад.

Фото: Віталій Булат (vk.com novosti_kharkova)

"Другу добу був у реанімації, поперемінно приходячи до тями... Добрий, талановитий, світлий, дуже позитивна людина. Величезна втрата для нашої редакції і всього журналістського співтовариства Харкова", - додала Зеленіна.

Віталію Булату було 53 роки. У медіа-компанії "Время" він вів соціальну і промислову тематику. Спеціалізувався на авіабудуванні та будівельної тематики.

Скріншот поста (facebook.com/elezelenina)

Користувачі соцмережі висловили співчуття родині журналіста.

"Я в шоці! Слів немає... Бідна мама його - який удар... Віталька, відчайдушний життєлюб. Талановитий, трудяга, незалежний, веселий, зухвалий,навіжений... Він просто любив життя! І за це його любили люди! Не хочеться вірити", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/elezelenina)

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Styler писав, що на 67-му році життя помер талановитий музикант Юрій Чернявець.

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