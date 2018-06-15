"Развлекал бесчисленную аудиторию": умер талантливый украинский музыкант

Мужчине было всего 66 лет

14 июня на 67-году жизни умер талантливый музыкант Юрий Чернявец. Об этом передает zakarpatpost.net.

Причина смерти музыканта пока не сообщаются. Юрий Чернявец – один из троистых музык семьи Маньо, так называемой "Тячевской банды" (или как еще называют ансамбль в народе - "Маньовчики")

Талантливый музыкант играл на бубне и самодельной "пленке", которая издает оригинальные звуки, похожие на переливчатый свист.

О смерти музыканта в соцсети сообщил режиссер Шон Уильямс, который снимал фильм о семье Маньо.

Фото: Юрий Чернявець (zakarpatpost.net)

"Сегодня наш мир потерял великого человека. Юрий был теплым, заботливым и чрезвычайно талантливым человеком. Он был душой компании, постоянный фигляр, который в течение 40 лет развлекал бесчисленную аудиторию своей виртуозностью и юмором как часть семейной группы Маньо с Тячева (Закарпатье). Вечная память, Юрий Чернявец, 1951-2018", – пишет режиссер.

Основателем коллектива был скрипач Юрий Чернявец. Родился в 1920 году на румынской стороне реки Тиса в поселке Малый Тячев. Музыканта больше знали по прозвищу "Маньо". Играл преимущественно на свадьбах. После его смерти в 1982 году, другие члены семьи Иосиф Чернявец, Михаил и уже ныне покойный Юрий Чернявец продолжили играть на свадьбах вместе с местным скрипачом-виртуозом Иваном Поповичем.

В Будапеште в 2003 году 100-тысячным тиражом вышел первый диск группы. Несколько раз были участниками известного музыкального фестиваля Sziget. А в 2008 году в Венгрии о них сняли документальный фильм "Остання коломийка".

В сентябре 2010 года группа посетила по приглашению Нью-Йорк. "Тячевская банда" играла два концерта: в Украинском национальном очаге в Ист-Виллидж и в Центральном парке Нью-Йорке на "Летней сцене", совместно с известными цыганскими ансамблями Америки.

Ранее сообщалось, что в США умер известный музыкант, барабанщик Ди Джей Фонтана.

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