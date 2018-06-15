"Розважав незліченну аудиторію": помер талановитий український музикант

Чоловікові було всього 66 років

14 червня на 67-році життя помер талановитий музикант Юрій Чернявець. Про це передає zakarpatpost.net.

Причина смерті музиканта поки що не повідомляються. Юрій Чернявець – один з троїстих музик родини Маньо, так званої "Тячівської банди" (або як ще називають ансамбль в народі - "Маньовчики")

Талановитий музикант грав на бубні та саморобній "пльонці", яка видає оригінальні звуки, схожі на переливчастий свист.

Про смерть музиканта у соцмережі повідомив режисер Шон Вільямс, який знімав фільм про родину Маньо.

Фото: Юрій Чернявець (zakarpatpost.net)

"Сьогодні наш світ втратив велику людину. Юрій був теплою, турботливою і надзвичайно талановитою людиною. Він був душа компанії, постійний фіґляр, який протягом 40 років розважав незліченну аудиторію своєю віртуозністю та гумором як частина сімейного гурту Маньо з Тячева (Закарпаття). Вічна пам’ять, Юрій Чернявець, 1951-2018", – пише режисер.

Засновником колективу був скрипаль Юрій Чернявець. Народився у 1920 році на румунській стороні річки Тиса в селищі Малий Тячів. Музиканта більше знали за прізвиськом "Маньо". Грав переважно на весіллях. Після його смерті у 1982 році, інші члени родини Йосип Чернявець, Михайло та вже нині покійний Юрій Чернявець продовжили грати на весіллях разом з місцевим скрипалем-віртуозом Іваном Поповичем.

У Будапешті у 2003 році 100-тисячним тиражем вийшов перший диск гурту. Декілька разів були учасниками і відомого музичного фестивалю Sziget. А у 2008 році в Угорщині про них зняли документальний фільм "Остання коломийка".

У вересні 2010 року гурт відвідав на запрошення Нью-Йорк. "Тячівська банда" грала два концерти: в Українському національного осередку в Іст-Віллідж та в Центральному парк Нью-Йорку на "Літній сцені", спільно з відомими циганськими ансамблями Америки.

Раніше повідомлялося, що у США помер відомий музикант, барабанщик Ді Джей Фонтана.

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