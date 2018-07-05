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"Я же могу привыкнуть": Надя Дорофеева похвасталась роскошным завтраком прямо в бассейне

STYLERЗвёзды        05.07.2018 - 11:54
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева призналась, что долго думала не об отдыхе, а о работе

Украинская певица и солистка поп-группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева продолжает баловать своих поклонников яркими фото с отдыха на сказочном Бали, куда девушка отправилась вместе со своими друзьями и мужем Владимиром Дантесом.

На шикарном курорте большая компания арендовала виллу в одном из пятизвездочных отелей города Убуд. Вилла включает в себя роскошный бассейн, уходящий в горизонт.

"Фишка" отельного комплекса – необычная подача завтраков гостям. Большой поднос с экзотическими вкусностями плавает на поверхности воды. Поэтому отдыхающие могут позавтракать непосредственно в бассейне, любуясь красивыми видами.

Необычной подачей завтрака на Бали похвасталась и Надя Дорофеева.

"Ну как так можно? Я же могу привыкнуть", - иронично подписала один из снимков Дорофеева.

Надя Дорофеева на Бали

Надя Дорофеева на Бали (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Владимир Дантес

Необычная подача завтрака в бассейн. На снимке – муж Дорофеевой, певец Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики певицы поспешили успокоить свою любимицу – не думать ни о чем и отдыхать. К слову, многие отметили, что они с Владимиром – отличная пара.

"Надюха красотка, милашка, тебе очень повезло с мужем. Удачно отдохнуть, виспаться, накупаться. Ждем в Киеве", - пишет krivunenkovaleria21.

"Непривычно видеть тебя семейной и такой офигенчик счастливой", - отмечает sv_elvira.

"Привыкай) Заслужила", - успокаивает vika__mouse.07.

"Надя, вы с Вовой – просто шикарная пара", - подчеркивает belich_yu.

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Также Дорофеева призналась, что в первые дни пребывания на экзотическом острове в Индонезии первые несколько дней не могла полностью посвятить себя отдыху и постоянно думала о работе.

"Чтобы мне начать отдыхать на отдыхе - это целое дело)) Первых дня три я не могу расслабиться, все думаю о проектах, которые предстоят, о новых планах группы (будет много интересного). И наверно только сегодня (ред. – на четвертый день) я начала думать о том, что пора бы позагорать и поесть", - призналась солистка "Время и Стекло".

Надя Дорофеева отдыхает на Бали с мужем

Надя Дорофеева отдыхает на Бали с мужем (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

К слову, певец и телеведущий Владимир Дантес также опубликовал очень романтичный снимок с Дорофеевой.

"Лучшее утро на земле с любимой", - трогательно подписал фото Владимир Дантес.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес на Бали

Надя Дорофеева и Владимир Дантес на Бали (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Убуд

Виллы в отельном комплексе города Убуд, где отдыхают Дорофеева и Дантес (фото: instagram.com/beam__travel)

Напомним, что Надя Дорофеева также активно пробует свои силы в актерской профессии. Так, недавно стало известно, что стартовали съемки полнометражного фильма студии "Квартал 95" - "Я, ты, он, она".

В картине снимаются  Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Надя Дорофеева, Станислав Боклан, Ольга Сумская, Тамара Яценко и другие.

Напомним также, 3 июня в Киеве прошла акция за запрет производства меха в Украине (видео: STYLER) 

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Теги: Надя Дорофеева
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