"Я и спеть могу": экс-участник DZIDZIO о выходе из группы, сольном проекте и феномене Винника

Фото: Экс-Dzidzio Назар Гук (РБК-Украина, Виталий Носач)

Бывший участник группы DZIDZIO Назар Гук рассказал об электронной музыке в Украине, шансах для молодых музыкантов и своих поездках к украинским военным

Назар Гук, известный как несменный участник коллектива DZIDZIO, несколько месяцев назад решил начать собственный проект под названием Julik.

28-летний музыкант решил покинуть коллектив, о чем уже много писали в СМИ. Как выяснилось, в группе отнеслись к такому решению с пониманием.

Styler встретился с музыкантом, чтобы поговорить о его новом проекте, выступлениях в зоне АТО с DZIDZIO, об Олеге Виннике и Ирине Федишин, сотрудничестве с Павлом Зибровым и о том, как заявить о себе молодому артисту, который хочет ворваться в первые эшелоны украинского шоу-бизнеса.

"Дзидзьо меня с первого раза из группы не отпустил"

Когда Назар Гук решился покинуть коллектив, приготовил для коллег большую речь о том, почему хочет уходить.

"Дзидзьо меня с первого раза из группы не отпустил. Я ему заранее приготовил длинную речь. Только начал говорить, что хочу идти, Миша (лидер группы Михаил Хома - ред.) сразу сказал:" Я тебе даю месяц, чтобы ты подумал ". Какая здесь дальше речь? И вот месяц прошел, я поднял этот вопрос снова. "Если ты решил, держать тебя не будем, поможем, чем сможем", вспоминает слова лидера группы Назар.

Фото: Назар Гук (на фото справа) покинул группу DZIDZIO в этом году (facebook.com/nazariy.huk)

Как и на любой официальной работе, он написал заявление на увольнение по собственному желанию, у него было две недели официальной отработки.

"Конечно, я ездил на концерты, пока мне не нашли достойную замену. Я также принимал активное участие в поиске людей. Нашли двух парней вместо меня: взяли барабанщика и клавишника. Ребята первый концерт выступили, а на втором кто-то из них не мог быть. Дзидзьо позвонил, попросил сыграть на еще один концерт. Я, конечно, с радостью поехал".

Сейчас новые музыканты в коллективе уже "сыгрались" и привыкли друг к другу.

"Я не шел, пока не стал уверен, что музыканты изучили всю программу и могут работать на крутом уровне. Конечно, отношения со всеми я поддерживаю прекрасные. А как я могу не поддерживать? Там мой кум играет на гитаре (Лямур - ред. ). К тому же, это люди, с которыми я проводил большую часть времени, чем с женой. Вот так просто отречься от DZIDZIO я не могу", - говорит он.

Фото: "После того, как я ушел из коллектива, изменилось только то, что я стал ночевать дома" - Назар Гук (РБК-Украина, Виталий Носач)

Между тем Julik не собирается ограничиваться исключительно диджейством.

"Я для себя рамок не ставлю. Сейчас мне нравится клубная сфера, диджейство. Но я никогда не говорю "никогда ". Возможно, начну петь. Возможно, займусь больше актерской деятельностью", - говорит он.

Начав сольную работу, Назар начал немного больше времени проводить дома с женой и сыном.

"После того, как я ушел из коллектива, изменилось только то, что я стал ночевать дома. На уикенды все равно еду в другие города, но в будние дни я вижу жену с сыном утром и вечером. Также могу выделить день на прогулки с ними. Когда я работал с Дзидзьо, то бывал дома три дня в месяц: всегда все праздники я проводил вне дома. Но сейчас пятницу и субботу - это клубные дни, и для меня они - рабочие", - рассказывает артист.

Планов у него очень много.

"Сейчас планирую объехать как можно больше клубов по Украине. Где-то ближе к новому году хочу сделать какое-то шоу. Но надо еще на творчество время уделять, в этом всем находить баланс", - говорит он.

"Клубную музыку у нас не слушают даже в клубах"

Часто молодой артист сталкивается с трудностями продвижения своего продукта, поскольку не имеет команды или не знает методов, которые помогли бы музыканту заявить о себе, уверен музыкант.

Фото: "На радио украинских диджеев пока очень мало" - Назар Гук (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Многие диджеи классно делают музыку, но не имеют ни денег, ни знакомств, чтобы себя где-то показать и донести треки к тому же музыкального редактора, поставить на радио. Поэтому они сидят дома, играют для себя, а может в каких-то клубах, и все. А люди ту музыку люди не слышат, разве что в соцсетях. Мне, наверное, в этом плане немного легче и проще, благодаря DZIDZIO. Где-то меня кто-то знает. Благодаря Дзидзьо я уже не просто Назар, который делает музыку и хочет предложить свою песню на радио. Меня уже знают как Julik, имя где-то на слуху", - говорит Назар.

А вот уже известные исполнители, диджеи и музыканты спокойно могут приучать людей к электронной музыке, считает он. Когда на нее будет ощущаться спрос, музыкальные редакторы будут ее искать и ставить в эфиры сами, считает артист.

"Если это будет трендом и когда люди будут хотеть электронного украинского саунда, музредакторы будут вынуждены его где-то найти и будут искать новых исполнителей. Я говорю сейчас не об электронной музыке как о наборе электронных инструментов, а скорее о клубной. Ведь элементы электронных звуков всегда присутствуют в аранжировке композиций даже поп-стилистики. Но относительно клубного звучания - на радио украинских диджеев пока очень мало", - говорит он.

По словам Назара, в Украине пока не привыкли слушать клубную музыку.

Фото: "В Европе, в США, клубная музыка живет по-другому. Там есть целая культура этого течения "- Назар Гук (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Клубную музыку у нас не слушают даже в клубах! В большинстве случаев в клубах делают все, кроме прослушивания музыки: танцуют, пьют, знакомятся, но музыку не слушают. А вот в Европе, в США, клубная музыка живет по-другому. Там есть целая культура этого течения. Там есть лейблы, которые систематически и продуманно занимаются продвижением электронной музыки. У нас лейблы, конечно, тоже есть, но их мало. К тому же, они работают по-другому. Наши лейблы больше занимаются юридической стороной вопроса, а не пиаром определенных стилей и течений музыки", - говорит он.

"К сожалению, люди уже привыкли к войне"

Назар замечает, что постепенно уменьшается тенденция среди украинских артистов часто ездить в зону АТО/ООС.

"Очень многие мои знакомые побывали у военных на Донбассе. Был всплеск поездок раньше, и мы с DZIDZIO были на "нулевке". К сожалению, люди уже привыкли к войне. К сожалению, они с ней уже смирились. Трудно сказать, почему так произошло, ведь я не психолог и не политолог. Часто говорят, что у нас царит уныние и разочарование. Если честно, то я вижу это немного с другой стороны. Потому что я, наоборот, еду куда-то, чтобы принести людям радость, и чтобы они хоть на время забыли о войне, о бедах. Надо все же уметь переключать сознание. Беды сами притягиваются, а вот позитив нам надо искать. Если мы сами не будем к нему стремиться, то вряд ли он придет сам. Вряд ли кто-то придет и скажет: "Вот тебе 500 гривен, пойди развлекись” или “Не работай, лучше расслабься и радуйся жизни", - делится мыслями Назар.

По его мнению, в сложные времена украинцам надо чаще думать о хорошем.

"Думаю, нам надо чаще себе говорить: вот сейчас можно выделить десять минут на то, чтобы посидеть у фонтана, попить спрайта и послушать хорошую музыку. А артист может помочь найти в этом какое-то вдохновение и подарить улыбку. И вот эта улыбка помогает бойцам в зоне АТО".

Ему запомнился случай, когда они с Дзидзьо пели вместе с военными на первом этаже здания, со всех сторон простреленной сепаратистами.

Фото: "Беды сами притягиваются, а вот позитив нам надо искать. Если сами не будем к нему стремиться, то вряд ли он придет сам"- Назар Гук (РБК-Украина, Виталий Носач)

"То здание военные между собой называли больничкой. Там были сквозные окна, все пробито пулями, простреленное автоматами. Там внизу, на первом этаже, стояло было старое фортепиано. Мы там просто решили спеть вместе с Дзидзьо и ребятами-военными. Дзидзьо пел, я на фортепиано играл, для Лямура нашли старую гитару. Я хорошо запомнил, как радовались военные, как они хотели отвлечься", - вспоминает Назар.

В гостях уже в других военных, в Марьинке, им неожиданно накрыли стол прямо в окопах.

"Там были консервы, ребята нам картошку сварили. Мне настолько это было вкусно и приятно! И они рады были, что к ним наконец кто-то в гости приехал. Когда общались с ребятами, они говорили: у одного жена родила полгода назад, а сына он еще не видел. Другой не видел детей гораздо дольше. Но, несмотря на это, они там стоят именно для того, чтобы мы здесь могли спокойно ходить в кафе и гулять по паркам. Если бы не они, возможно, мы бы здесь с вами не сидели. Отдельное к ним уважение хотя бы потому, что лично я сам в таких условиях, как они, долго бы не протянул", - делится впечатлениями артист.

Когда музыканты ехали к военным в зону АТО, Назар не скрывал своего страха.

"Я боялся, и этого я не скрываю. Особенно когда в БТРе ехал. Я был одет в бронежилет и шлем. Все это было, очевидно, тяжелее меня! И голову туда-сюда бросало первых полчаса. Потом мне в бинокль показали другую сторону зоны, где шли перестрелки. Я увидел в бинокль “зеленых человечков” с автоматами, как они там ходили. Да, мне было очень страшно. Я не стесняюсь этого сказать. Я не представляю, какую бы я мог приносить пользу нашим военным, разве что есть варил бы. Наверно, я на другое там не способен", - говорит он.

"К сожалению, российскую музыку украинцы слушают и будут слушать, даже когда идет война"

Даже во время войны в Украине все же есть множество людей, которые все-таки слушают российскую музыку, говорит Назар Гук:

"К сожалению, российскую музыку слушают и будут слушать, даже когда идет война. Людей к этому приучили. Было время, когда российское сделали модным. Когда та же Польша растила свою молодежь на польском или на западном музыкальном материале, то у нас выращивали поколения на российской музыке. К сожалению, от российской музыки людей просто так не отучить, это укоренилось и вшито в мозг", - считает он.

Фото: "Наша народная музыка - это мелодичная музыка, которая построена, как правило, на пении терцией, на двухголосии" - Назар Гук (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Винник и Ирина Федишин - это музыка для людей"

Как бы ни относились к Олегу Виннику, а Назар вспоминает его как пример, когда можно зарабатывать немалые деньги в Украине, имея чисто украинскую аудиторию и не гастролируя по России.

"Винник и Ирина Федишин, я считаю, - это музыка для людей. Мы не можем отбросить или проигнорировать то, что любят люди. Даже наша народная музыка - это мелодичная музыка, которая построена, как правило, на пении терцией, двухголосии. Это мелодичное двухголосие. Никаких странных ладов или альтераций. И это слова, которые просты в восприятии и легко запоминаются. К тому же, это песни о том, что близко людям, поэтому они и называются народными. Простое, вкусное и мелодичное, мило-любо слушать! Так же - и с музыкой Дзидзьо: он все делает просто, но при этом очень качественно и профессионально продумывает каждый момент".

Простые и понятные песни имеют больше шансов выбиться в первый эшелон, говорит он.

"Взять того же Монатика. Такого направления в украинском шоу-бизнесе до него не было. Или того же Винника: он тоже создает что-то свое, он один такой! Это достойно уважения. Человека не было слышно, а тут раз - и собирает по три стадиона в крупных городах. Это надо уметь - за короткий период времени такого достичь. Люди к тому идут всю жизнь, но часто не могут собрать и двести человек аудитории, так и оставаясь неизвестными", - высказывает мнение Назар Гук.

Павел Зибров записал вокал с одного дубля

Недавно Назар Гук начал сотрудничать с Павлом Зибровым. Легендарный артист эстрады удивил Назара простотой в общении и тем, что ему удалось записать вокал к ремикса с одного дубля. Впоследствии мир увидит новая композиция, записанная в сотрудничестве с Зибровым.

"Мы созвонились, быстро договорились о встрече и я оперативно приехал к нему из Львова. Так же быстро он записал вокал с одного дубля. Это для меня еще одно доказательство того, что раньше не просто так артистами становились и пробивались в первые эшелоны, как принято говорить, эстрады. Я не знаю, каждый артист из действующего шоу-бизнеса, особенно из молодых, сможет вот так с одного дубля записать вокал для ремикса", - рассказывает Назар о сотрудничестве с Павлом Зибровым.

Назар сам вырос на песнях Павла Зиброва, и теперь ему интересно записать с ним песню, которая зазвучала бы по-новому.

"А учитывая то, что сейчас Павел Зибров имеет еще и диджейский проект Зибрембо, я думаю, ему будет также хорошо иметь в сете свою песню в другой обработке", - говорит он.

По словам Назара, сейчас - пора коллабораций, дуэтов, и скорее синглов, чем альбомов, состоящих из восьми-десяти песен.

Фото: "У меня на студии лежит сотня песен, но когда я в одну из них поверю, лишь тогда выпущу сингл" - Назар Гук (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Одна песня - это лучше воспринимается, потому что сейчас мир очень быстро меняется. Я не знаю, какую чуйку надо иметь, чтобы написать целый альбом, и чтобы каждая песня из этого альбома стала хитом. Лучше выдать один хит, который действительно будет ярким, чем десять, и из них ни одна песня хитом не станет. Почему я до сих пор не выпустил альбом, имея для этого все, что надо? Ведь я и аранжировщик, и музыкант, и спеть могу. У меня на студии лежит сотня песен, но когда я в одну из них поверю, лишь тогда выпущу сингл. Это мой подход, но у каждого может быть свой, конечно", - высказывает мнение НАЗа .

Сейчас человек запомнит скорее трек, чем исполнителя, и лишь когда песня понравится, то тогда начнет искать информацию о том, кто же эту песню исполняет.

"Здесь многое зависит от продвижения. Таков современный мир, он диктует свои правила. Без команды артист или группа не сможет ничего сделать. В первую очередь надо верить самому в себя или в то, какой продукт вы создаете. А если у вас есть команда, которая в вас тоже верит, это уже половина успеха. И, конечно, настойчиво работать ", - говорит артист.

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