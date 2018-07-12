"Нельзя опускать руки": украинские воины вызвали настоящий ажиотаж в Ливане

Фото: Проект "Переможці" в Ливане (пресс-служба)

С социальным проектом "Переможці" телеведущая Соломия Витвицкая, украинские воины и волонтеры побывали на Ближнем Востоке

Телеведущая Соломия Витвицкая с командой ветеранов АТО отправились презентовать проект "Переможці" на Ближний Восток. В этой части мира выставка состоялась впервые.

Проект "Переможці" пригласили во Дворец Юнеско в столицу Ливана город Бейрут Полномочным и Чрезвычайным Послом Украины Игорем Осташем. Отныне на карте мирового тура "Переможців" - 22 страны и 31 город.

Презентация проекта вызвала большой интерес как у украинской общины Ливана и местной власти, так и в неравнодушного населения столицы. С участниками проекта фотографировались, брали интервью и общались о теме, близкой обоим странам - о войне и стойкости духа. Когда на экранах появился ролик из закулисья фотосессии, присутствующие не сдерживали слез и благодарили создателей проекта.

"Мальчики пошли и отдали свое здоровье, а многие - и жизни. Глядя на них, нельзя опускать руки! Это наши любимые дети", - поделилась эмоциями посетительница презентации, жительница Бейрута, Светлана Сахарная.

Фото: Проект "Переможці" украинцы привезли на Ближний Восток (пресс-служба)

Кроме того, на презентацию пришли Посол Ливана в Украине с женой, депутат ливанского парламента Абдалла Билал, декан факультета изобразительного искусства и архитектуры ливанского университета Мохаммад аль-Хаж, профессор ливанского американского университета Бассам Лахуд.

Также - вице-президент Федерации инвалидов Ливана Фади Саега, президент клуба ассоциации выпускников ВУЗов Украины, декан экономического факультета ливанского университета Зукав Жарамани, представители ливанской общественности, научных и деловых кругов, члены клуба выпускников в украинских высших учебных заведений, дипломатический корпус посольства Украины в Ливане.

"В центре Бейрута до сих пор есть дома со следами обстрелов"

Куратор проекта "Переможці" телеведущая Соломия Витвицкая эксклюзивно для Styler поделилась своими впечатлениями от поездки:

"У нас неожиданно много общего с Ливаном – море, горы и война. Те, кто 20-30 лет назад воевали по разные стороны баррикад, сейчас работают вместе и даже дружат. Все забыли и простили, мол, политики тогда взбудоражили конфликт. В центре Бейрута до сих пор есть дома со следами обстрелов. Странно слышать истории от мужчин, что когда им было по 14-16 лет, они прошли обучение и уже были полноценными бойцами на фронте. Время лечит, говорят здесь. Где раньше шли бои, ныне - сады, дома, многоэтажки. Мир хрупок, и стоит об этом помнить всегда".

Видео: В столице Ливана презентовали проект об украинских бойцах "Переможці" (Youtube-канал ТСН)

По ее словам, ливанцы очень открыты и умеют веселиться.

"Мы со всей командой "Переможців" попали на концерт ко Дню Отца. И чтобы со сцены рассказать о наших героях и социальном мультимедийном проекте Переможці – сперва пришлось нам с вокалистом "Без обмежень" Сергеем Танчинцем и послом Украины Игорем Осташем спеть украинские пени!".

Для участника проекта Сергея Храпки поездка в Ливан стала особенной, ведь там он отпраздновал свой День рождения, и впервые за три года после тяжелого ранения искупался в море!

Украинская команда уже вернулась в Киев, но вскоре наши раненые защитники снова полетят на лечение и реабилитацию к берегам Средиземного моря.

Для публики в Бейруте была представлена вторая часть фотографий авторства Александра Мордерера и Татьяны Рублевой. В кадре - украинские ветераны и паралимпийцы, которые, несмотря на потерю частей тела не потеряли силу духа, жажду жизни и активно занимаются спортом.

Фото: Проект "Переможці" украинцы привезли на Ближний Восток (пресс-служба)

Волонтер Анна Гвоздяр, которая также приехала в Бейрут, была приятно удивлена поездкой:

"Я была в восторге от украинской общины и от украинских женщин, на плечах которых там все держится. Они, переехав в Ливан, не только учили местный язык, культуру и традиции, но и поддерживают и пропагандируют свой, украинский язык! И оттуда помогают нашей армии. Для всех ребят это был самый длинный перелет. Они открыли для себя новый континент, новую страну. Для них мир начал стирать ограничения!" – говорит она.

10 ветеранов АТО получили новейшие спортивные протезы

За два года существования социально-мультимедийный проект "Переможці" достиг больших результатов и доехал даже до Папы Римского. 7 украинских протезистов прошли обучение за рубежом; 10 ветеранов АТО получили новейшие спортивные протезы; проведено 120 часов тренингов по психологической реабилитации для ветеранов и их семей.

Проект привлек максимальное внимание к необходимости установления за государственный счет спортивных протезов ветеранам АТО. Важные изменения произошли и в украинском законодательстве. Отныне во всех официальных документах содержится формулировка "человек с инвалидностью", а не обидное "инвалид".

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Телеведущая Соломия Витвицкая: "На Востоке мы проигрываем информационную войну, а российская пропагандистская машина и дальше уничтожает здравый смысл".