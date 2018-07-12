"Не можна опускати руки": українські воїни викликали справжній ажіотаж в Лівані

Фото: Проект "Переможці" в Лівані (прес-служба)

Із соціальним проектом "Переможці" телеведуча Соломія Вітвіцька, українські воїни і волонтери побували на Близькому Сході

Телеведуча Соломія Вітвіцька з командою ветеранів АТО вирушили презентувати проект "Переможці" на Близький Схід. В цій частині світу виставка відбулася вперше.

Проект "Переможці" запросили до Палацу Юнеско у столицю Лівану місто Бейрут Повноважним і Надзвичайним Послом України Ігорем Осташем. Відтепер на карті світового туру "Переможців" - 22 країни та 31 місто.

Презентація проекту викликала великий інтерес як в української громади Лівану і місцевої влади, так і в небайдужого населення столиці. З учасниками проекту фотографувалися, брали інтерв'ю і спілкувалися про тему, близькою обом країнам - про війну і стійкості духу. Коли на екранах з'явився ролик з закулісся фотосесії, присутні не стримували сліз і дякували творців проекту.

"Хлопчики пішли і віддали своє здоров'я, а багато хто - і життя. Дивлячись на них, не можна опускати руки! Це наші улюблені діти", - поділилася емоціями відвідувачка презентації, мешканка Бейрута, Світлана Цукрова.

Фото: Проект "Переможці" українці привезли на Близький Схід (прес-служба)

Крім того, на презентацію також прийшли Посол Лівану в Україні з дружиною, депутат ліванського парламенту Абдалла Білал, декан факультету образотворчого мистецтва і архітектури ливанського університету Мохаммад аль-Хаж, професор ливанського американського університету Бассам Лахуд.

Також - віце-президент Федерації інвалідів Лівану Фаді Саєга, президент асоціації клубу випускників вузів України, декан економічного факультету ливанського університету Зукав Жарамані, представники ліванської громадськості, наукових і ділових кіл, члени клубу випускників в українських вищих навчальних закладів, дипломатичний корпус посольства України в Лівані.

"У центрі Бейрута досі є будинки зі слідами обстрілів"

Куратор проекту "Переможці" телеведуча Соломія Вітвіцька ексклюзивно для Styler поділилася своїми враженнями від поїздки:

"У нас несподівано багато спільного з Ліваном – море, гори і війна. Ті, хто 20-30 років тому воювали по різні боки барикад, нині працюють разом і навіть товаришують. Все забули і пробачили, мовляв, політики тоді розбурхали конфлікт. У центрі Бейрута досі є будинки зі слідами обстрілів. Дивно чути історії від чоловіків, що коли їм було по 14-16 років, вони пройшли вишкіл і вже були повноцінними бійцями на фронті. Час лікує, кажуть тут. Де раніше точилися бої, нині - сади, будинки, багатоповерхівки. Мир крихкий, і варто про це пам’ятати завжди".

Відео: У столиці Лівану презентували проект про українських бійців "Переможці" (Youtube-канал ТСН)

За її словами, ліванці дуже відкриті і вміють веселитись.

"Ми з усією командою "Переможців" потрапили на концерт до Дня Батька. Та щоб зі сцени розказати про наших героїв і соціальний мультимедійний проект Переможці – спершу довелося нам з вокалістом "Без обмежень"Сергієм Танчинцем і послом України Ігорем Осташем заспівати українських пісень!".

Для учасника проекту Сергія Храпки поїздка до Лівану стала особливою, адже там він відсвяткував свій День народження та вперше за три роки після важкого поранення покупався в морі!

Українська команда вже повернулася до Києва, але незабаром наші поранені захисники знову полетять на лікування та реабілітацію до берегів Середземного моря.

Для публіки у Бейруті була представлена друга частина фотографій авторства Олександра Мордерера та Тетяни Рубльової. В кадрі - українські ветерани та паралімпійці, котрі попри втрату частин тіла не втратили силу духу, жаги до життя і активно займаються спортом.

Фото: Проект "Переможці" українці привезли на Близький Схід (прес-служба)

Волонтер Анна Гвоздяр, яка також приїхала у Бейрут, була приємно вражена поїздкою:

"Я була в захваті від української громади і від українських жінок, на плечах яких там все тримається. Вони, переїхавши до Лівану, не тільки вчили місцеву мову, культуру і традиції, але і підтримують і пропагують свою, українську! І звідти допомагають нашій армії. Для всіх хлопців це був найдовший переліт. Вони відкрили для себе новий континент, нову країну. Для них світ почав стирати обмеження!" – каже вона.

10 ветеранів АТО отримали новітні спортивні протези

За два роки існування соціально-мультимедійний проект "Переможці" досяг великих результатів і доїхав навіть до Папи Римського. 7 українських протезистів пройшли навчання за кордоном; 10 ветеранів АТО отримали новітні спортивні протези; проведено 120 годин тренінгів з психологічної реабілітації для ветеранів та їх родин.

Проект привернув максимальну увагу до необхідності встановлення за державний кошт спортивних протезів ветеранам АТО. Важливі зміни сталися і в українському законодавстві. Відтепер в усіх офіційних документах міститься формулювання "людина з інвалідністю", а не образливе "інвалід".

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