Жена лидера сборной Украины показала "райские" фото с отдыха

Инна Ярмоленко показала снимки из отпуска

Жена полузащитника сборной Украины и дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко поделилась впечатляющими фотографиями с отдыха. "Райские" снимки Инна Ярмоленко опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Рай на земле точно здесь", - лаконично подписала фото девушка.

Инна Ярмоленко показала "райские" фото с отдыха (фото: instagram.com/yarmolkina10)

Инна Ярмоленко показала "райские" фото с отдыха (фото: instagram.com/yarmolkina10)

Инна Ярмоленко показала "райские" фото с отдыха (фото: instagram.com/yarmolkina10)

Инна Ярмоленко показала "райские" фото с отдыха (фото: instagram.com/yarmolkina10)

Лидер украинской сборной и его супруга проводят отпуск на Сейшельских островах. Номер в пятизвездочном отеле Four Seasons Resorts Seychelles, в котором остановились супруги, стоит около 40 тыс. грн в сутки. Но потрясающие виды, которые открываются из окна, стоят тех денег.

Вид из окна Four Seasons Resorts Seychelles (фото: booking.com)

Кстати, экс-партнер Ярмоленко по сборной Сергей Кравченко в комментариях подчеркнул, что это "лучший отель и лучшее место, где мы были".

Ранее Ярмоленко признался, что не сумел сдать в Германии экзамен на права с первого раза.

"Пришлось снова учить правила дорожного движения. Дело в том, что наши права позволяли ездить в Германии только три месяца - потом нужно было сдавать по-новому. Все, как и у нас. Сначала - теория, потом - практика. Я, кстати, с первого раза экзамен не сдал. В отличие от жены, которую сразу допустили к вождению", - сказал лидер сборной Украины.