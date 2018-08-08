Знаменитый певец собрался выступить в Киеве

Фото: twitter.com/enriqueiglesias

Звезда приедет в Украину

Знаменитый испанский певец, самый известный в мире представитель латиноамериканской музыки Энрике Иглесиас выступит в Украине. 43-летний исполнитель даст концерт в Киеве. Об этом сообщается на официальной странице знаменитости в соцсети Twitter.

Концерт Иглесиаса состоится 30 сентября на НСК "Олимпийский".

"Украина! Билеты на шоу на Олимпийском стадионе 30 сентября поступят в продажу в понедельник, 20 августа в 00:00!" – сообщил испанский исполнитель.

Скриншот поста (twitter.com/enriqueiglesias)

Видео: Enrique Iglesias - MOVE TO MIAMI (Official Video) ft. Pitbull (YouTube/Enrique Iglesias)

Видео: Enrique Iglesias - EL BAÑO ft. Bad Bunny (YouTube/Enrique Iglesias)

Видео: Enrique Iglesias - Ring my bells (YouTube/enr7que)

Напомним, Энрике Иглесиас является супругом 36-летней бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой. 16 декабря 2017 года в Майами Курникова родила двух малышей - девочку Люси и мальчика Николаса. Пара вместе уже 16 лет, однако официально, по данным СМИ, не женаты.

Недавно Энрике Иглесиас растрогал милым видео с младенцем.

Впервые Курникова и Иглесиас показали новорожденных в январе.

Кстати, мама Энрике Иглесиаса раскрыла подробности беременности своей звездной невестки.

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