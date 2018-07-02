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Знаменитый Тото Кутуньо экстренно госпитализирован

STYLERЗвёзды        02.07.2018 - 14:21
Фото: Тото Кутуньо (facebook.com/totocutugnoofficial)
Фото: Тото Кутуньо (facebook.com/totocutugnoofficial)

Певец попал в больницу и отменил концерты

Известный 74-летний итальянский певец Тото Кутуньо был госпитализирован в больницу. Исполнитель отменил концерт, который должен был пройти в субботу, 20 июня, в Бельгии в рамках фестиваля итальянской песни. Об этом сообщает La Repubblica.

Врачи оценивают состояние певца как стабильное. В пресс-службе артиста отметили, что проблемы с сердцем ни при чем.

Сам Кутуньо сообщил изданию, что почувствовал недомогание из-за жары. Уже через неделю после того, как его выпишут из больницы, певец снова планирует отправиться в международный тур.

"Избыточная жара в эти дни вызвала кратковременное ослабление, которое заставило меня не выступать в Бельгии", - заявил певец.

В минувшие выходные исполнитель не смог дать три концерта в рамках фестиваля, организованного итальянским культурным центром города.

Стоит отметить, что 7 июля певцу исполнится 75 лет.

Видео: Toto Cutugno - L’Italiano (YouTube/Авторадио)

Ранее Диего Марадона прокомментировал свою госпитализацию в Москве.

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Теги: Тото Кутуньо, певец
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