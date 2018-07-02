Знаменитый Тото Кутуньо экстренно госпитализирован

Певец попал в больницу и отменил концерты
Известный 74-летний итальянский певец Тото Кутуньо был госпитализирован в больницу. Исполнитель отменил концерт, который должен был пройти в субботу, 20 июня, в Бельгии в рамках фестиваля итальянской песни. Об этом сообщает La Repubblica.
Врачи оценивают состояние певца как стабильное. В пресс-службе артиста отметили, что проблемы с сердцем ни при чем.
Сам Кутуньо сообщил изданию, что почувствовал недомогание из-за жары. Уже через неделю после того, как его выпишут из больницы, певец снова планирует отправиться в международный тур.
"Избыточная жара в эти дни вызвала кратковременное ослабление, которое заставило меня не выступать в Бельгии", - заявил певец.
В минувшие выходные исполнитель не смог дать три концерта в рамках фестиваля, организованного итальянским культурным центром города.
Стоит отметить, что 7 июля певцу исполнится 75 лет.
Видео: Toto Cutugno - L’Italiano (YouTube/Авторадио)
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