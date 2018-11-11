ДТП у Харкові: автомобіль перекинувся і загорівся посеред дороги (фото, відео)

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Згорів навіть світлофор, який перебував біля місця аварії

У суботу ввечері, 10 листопада у Харкові на Московському проспекті сталося дві аварії. ДТП з переворотом і загоранням автомобіля була викликана аварією, що сталася з тим же автомобілем, розповідають в співтоваристві "ХС Харків" у Facebook.

"На Московському проспекті перекинувся і загорівся автомобіль BMW. По всій видимості, причиною послужила ДТП", — йдеться у підписі до відео.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/h.saltovka

Відео: (facebook.com/h.saltovka)

Пізніше повідомили, що водій BMW не постраждав.

"З'явилися подробиці ДТП, в результаті якого згоріла BMW на Московському проспекті. BMW виїхала на зустрічну смугу і зачепила Scoda Octavia, яка в цей час здійснювала розворот. Після удару BMW влетів у розділовий острівець і перекинувся. Автомобіль проїхав на даху близько 150 метрів після чого загорівся. Обійшлося без жертв, водій встиг вийти з авто", — розповідається в співтоваристві.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/h.saltovka

У мережі показали місце інциденту після того, як пожежники загасили автомобіль. В результаті ДТП постраждали огорожі дороги і згорів світлофор. У спільноті "Харків City" у Facebook також прикріпили фотографії автомобіля до аварії.

Фото: (facebook.com/Kharkov.City)

"Суворі Харківські будні! (Фото) Жорстке ДТП на Московському проспекті. BMW перекинувся і загорівся...", — підписали в співтоваристві.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Kharkov.City

Нагадаємо, що у Харківській області в ДТП з пасажирським автобусом загинула людина.

До цього у Харківській області сталася аварія, є загиблий.

Відео: (video.rbc.ua)