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ДТП в Харькове: автомобиль перевернулся и загорелся посреди дороги (фото, видео)

STYLERАвто    11.11.2018 - 11:28
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сгорел даже светофор, находившийся возле места аварии

В субботу вечером, 10 ноября в Харькове на Московском проспекте произошло две аварии. ДТП с переворотом и возгоранием автомобиля была вызвана аварией, которая случилась с тем же автомобилем, рассказывают в сообществе "ХС Харьков" в Facebook.

"На Московском проспекте перевернулся и загорелся автомобиль BMW. По всей видимости, причиной послужило ДТП", — говорится в подписи к видео.

ДТП в Харькове: автомобиль перевернулся и загорелся посреди дороги (фото, видео)

Скриншот поста аккаунта facebook.com/h.saltovka

Видео: (facebook.com/h.saltovka)

Позже сообщили, что водитель BMW не пострадал.

"Появились подробности ДТП, в результате которого сгорела BMW на Московском проспекте. BMW выехала на встречную полосу и задела Scoda Octavia, которая в это время совершала разворот. После удара BMW влетел в разделительный островок и перевернулся. Автомобиль проехал на крыше около 150 метров после чего загорелся. Обошлось без жертв, водитель успел выйти из авто", — рассказывается в сообществе.

ДТП в Харькове: автомобиль перевернулся и загорелся посреди дороги (фото, видео)

Скриншот поста аккаунта facebook.com/h.saltovka

В сети показали место инцидента после того, как пожарные потушили автомобиль. В результате ДТП пострадали ограждения дороги и сгорел светофор. В сообществе "Харьков City" в Facebook также прикрепили фотографии автомобиля до аварии.

 

Фото: (facebook.com/Kharkov.City)

"Суровые Харьковские будни! (Фото) Жесткое ДТП на Московском проспекте. BMW перевернулось и загорелось...", — подписали в сообществе.

ДТП в Харькове: автомобиль перевернулся и загорелся посреди дороги (фото, видео)

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Kharkov.City

Напомним, что в Харьковской области в ДТП с пассажирским автобусом погиб человек.

До этого в Харьковской области произошла авария, есть погибший.

 

 

Видео: (video.rbc.ua)

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