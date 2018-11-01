Електрокарами Tesla можна буде керувати з телефону, - Ілон Маск

Фото: колаж РБК-Україна

Функція Advanced Summon буде сумісною з усіма автомобілями, випущеними в останні 2 роки

Засновник американської компанії Tesla Ілон Маск анонсував технологію, яка дозволить керувати за допомогою смартфона їх електромобілями, якщо ті знаходяться в полі зору. Така можливість з'явиться в 2019 році, розповів він у своєму Twitter.

За словами Маска, автомобіль буде слідувати за вами "як домашня тварина", якщо ви утримуєте кнопку виклику в додатку Tesla.

Також бізнесмен розповів, що машини зможуть розпізнавати покажчики під час паркування.

Скрін: twitter.com/elonmusk

Маск пообіцяв, що нові можливості функції автопарковки з'являться у всіх автомобілях Tesla вже через 6 тижнів.

Функція Advanced Summon буде сумісною з усіма автомобілями, оснащеними апаратним забезпеченням Autopilot V2+, тобто випущеними в останні 2 роки.

Після оновлення електрокар зможе знаходити порожні місця на стоянці та прочитувати дорожні покажчики, щоб переконатися, що стоянка дозволена.

Раніше повідомлялося, що ФБР і прокуратура штату Сан-Франциско почали кримінальне розслідування проти Tesla - вони вирішили дізнатися, не вводила компанія в оману інвесторів, спотворюючи інформацію про виробництво автомобілів Tesla Model 3.

Нагадаємо, що американський виробник електромобілів Tesla в III кварталі 2018 року вперше за два роки отримав прибуток.

Також ми писали про те, що повідомлення Ілона Маска Twiiter, у якому він висміяв Комісію з цінних паперів і бірж США, викликало падіння акцій компанії Tesla.

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Відео: РБК-Україна