"Євробляхам" кінець: українці почали позбавлятися від нерозмитнених авто

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В Україні не хочуть платити за митне оформлення і штрафи

Після того, як Петро Порошенко підписав закони, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з ЄС, власники нерозмитнених авто почали активно їх продавати. Про це повідомляє інформаційний портал Твоя машина.

Виявляється, після прийняття нових законів на популярних Інтернет-ресурсах зросла кількість оголошень про продаж "евроблях". І ті, хто ще недавно хотів їздити на старих іномарках, сьогодні різко змінили свою думку і готові відмовитися від машин, оскільки не хочуть платити за митне оформлення або штрафи за порушення умов.

Погані новини для "євробляхобізнесменів". Ситуація така, що тепер вони не зможуть масово продавати українцям авто з підробленими документами.

До речі, закони №8487 і №8488 про розмитнення авто на іноземних номерах набрали чинності у неділю, 25 листопада 2018 року. За словами Порошенка, кожна копійка, заплачена власниками "евроблях", піде пенсіонерам.

Раніше повідомлялося, що Порошенко закликав припинити акції протесту автовласників на іноземних номерах. Він також закликав власників авто скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматись від акцій протесту.

Повідомлялося, що Порошенко підписав закони про розмитнення авто на "євробляхах". Цими законами пропонується впровадити нову модель оподаткування легкових автомобілів і посилити штрафи.

Раніше також стало відомо, що власники "євроблях" припинили протести.

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