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Нова автомобільна афера: як в Україні продають машини-двійники

STYLERАвто    30.10.2018 - 21:59
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Дізнатися про шахрайські дії при такій афері в момент угоди складно. Ip-за цього можна потім втратити авто

Останнім часом в нашій країні значно зросла кількість шахрайських схем з автомобілями-двійниками. Це викликано відсутністю відкритих баз даних з VIN-кодами транспортних засобів, передає OBOZREVATEL

Тільки за минулий рік правоохоронці в Україні виявили 1201 автомобіль з підробленим VIN-кодами – це унікальний автомобільний номер.

Мабуть, найбільш поширений варіант схеми - присвоєння номера від раніше розбитої машини автомобілю-двійникові, який був завезений в країну нелегальним способом.

Все відбувається так: машина продається новому автомобілісту по генеральній довіреності, а про те, що він став жертвою аферистів, новий власник дізнається тільки при перевірці співробітниками поліції техпаспорта автомобіля. В даному випадку машина буде конфіскована, і повернути її практично не можливо.

На жаль, при укладанні угоди, на сьогоднішній день, у автомобілістів немає можливості перевірити дані про VIN-номер автомобіля.

"Багато стають жертвами шахраїв, які займаються кримінальним автобізнесом. Ми вважаємо, що МВС може відкрити дані про VIN-номера і захистити громадян від подібних ситуацій", - зазначив засновник "Опендатабот" Олексій Иванкин.

Варто відзначити, що ризик постраждати від шахраїв значно знижується , якщо при оформленні покупки автомобіля звернутися в МРЕВ, а не обмежуватися оформленням генеральної довіреності.

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Відео: РБК-Україна

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