В Одесі відомий адвокат спровокував ДТП з п'ятьма машинами: постраждали діти (фото, відео)

Водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп'яніння

Відомий адвокат Гагік Нерсісян 15 червня спровокував ДТП, в результаті якого постраждало п'ять автомобілів, а також новонароджена дитина. Аварія сталася через алкогольне сп'яніння, в результаті якого водій втратив керування і протаранив кілька автомобілів. Про це повідомив користувач Facebook Дмитро Ревун в співтоваристві "Захист прав дітей".

Повідомляється, що 15 червня на вул. Львівській біля магазину "Сантим" сталося ДТП, водій Porsche Cayenne, виїхав на зустрічну смугу і протаранив кілька припаркованих автомобілів.

Фото: (facebook.com/Дмитро Ревун)

"В одному з автомобілів знаходилася новонароджена дитина, яка постраждала, другій дитині дивом вдалося уникнути смерті, оскільки його відкинуло в бік від удару. На місці ДТП невідомі мабуть намагалися приховати правопорушення знявши номери автомобіля. Очевидці встановили, що за кермом авто був відомий в місті адвокат Нерсісян Гагік Грачикович — засновник ТОВ "Домініон" (ЄДРПОУ:32896091) структурна частина компанії "БОНъ"", — написав користувач соціальної мережі.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Дмитро Ревун

До публікації були додані фотографії та відео з місця події.

Фото: (facebook.com/Дмитрий Ревун)

Фото: (facebook.com/Дмитро Ревун)

Відео: (youtube.com/Peter O.)

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області під Новомосковськом фура впала з моста на залізничні колії. Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Повідомляється, що вчора ввечері водій вантажного автомобіля IVECO не впорався з керуванням, в результаті чого фура впала з автомобільного мосту на залізничні колії перегону Самаровка-Новомосковськ. ДТП призвело до затримки в русі залізничного транспорту, водія з травмами госпіталізували до лікарні Новомосковська.