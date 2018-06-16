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В Одессе известный адвокат спровоцировал ДТП с пятью машинами: пострадали дети (фото, видео)

STYLERАвто        16.06.2018 - 13:39
Фото: (facebook.com/Дмитрий Ревун)
Фото: (facebook.com/Дмитрий Ревун)

Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения

Известный адвокат Гагик Нерсисян 15 июня спровоцировал ДТП, в результате которого пострадало пять автомобилей, а также новорожденный ребенок. Авария произошла из-за алкогольного опьянения, в результате которого водитель потерял управление и протаранил несколько автомобилей. Об этом сообщил пользователь Facebook Дмитрий Ревун в сообществе "Защита прав детей".

Сообщается, что 15 июня на ул. Львовской у магазина "Сантим" произошло ДТП, водитель Porsche Cayennе выехал на встречную полосу и протаранил несколько припаркованных автомобилей.

Фото: (facebook.com/Дмитрий Ревун)

"В одном из автомобилей находился новорожденный ребенок, который пострадал, второму ребенку чудом удалось избежать смерти, поскольку его отбросило в сторону от удара. На месте ДТП неизвестные видимо пытались скрыть правонарушение сняв номера автомобиля. Очевидцы установили, что за рулем авто был известный в городе адвокат Нерсисян Гагик Грачикович — учредитель ООО "Доминион" (ЕГРПОУ:32896091) структурная часть компании "БОНъ"", — написал пользователь в социальной сети.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Дмитрий Ревун

К публикации были приложены фотографии и видеозапись с места происшествия.

 

Фото: (facebook.com/Дмитрий Ревун)

Фото: (facebook.com/Дмитрий Ревун)

Видео: (youtube.com/Peter O.)

Напомним, что в Днепропетровской области под Новомосковском фура упала с моста на железнодорожные пути. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщается, что вчера вечером водитель грузового автомобиля IVECO не справился с управлением, в результате чего фура упала с автомобильного моста на железнодорожные пути перегона Самаровка-Новомосковск. ДТП привело к задержке в движении железнодорожного транспорта, водителя с ушибами госпитализировали в больницу Новомосковска.

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Теги: дети, ДТП, Адвокат
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