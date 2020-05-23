Ослаблення карантину: українцям розповіли, як тепер здавати на права

В Україні автомобілісти отримали можливість складати практичні іспити в сервісних центрах МВС на водійські права в умовах карантину через коронавірус.

Ця послуга з 22 травня надаватиметься з дотриманням обов'язкових санітарних і протиепідемічних заходів, розповіли в прес-службі МВС.

Як перевірятимуть навички керування авто у період карантину

у транспортному засобі можуть одночасно перебувати не більше двох осіб;

на іспит не допустять громадян з явними ознаками ГРВІ;

без масок також не пускатимуть.

"Особі, яка бажає скласти практичний іспит з навичок керування транспортними засобами, необхідно записатися за номером телефону в той сервісний центр МВС, де складався теоретичний іспит", - йдеться в повідомленні

У головному сервісному центрі МВС нагадали, що результат складеного теоретичного іспиту вважаються дійсними протягом 3 місяців, але в цей термін не враховується період з 19 березня по 21 травня 2020 року.

Що необхідно мати для практичного іспиту: пакет документів

паспорт або документ, що посвідчує особу і підтверджує громадянство або спеціальний статус (з відміткою про місце реєстрації)

копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків

чинна медична довідка про придатність до керування ТЗ (форма 083/о)

оригінал та копія документа про зміну особистих даних (за потреби).

Електронне свідоцтво про закінчення автошколи заклад вноситиме самостійно в Єдиний держреєстр транспортних засобів, тому наявність такого у паперовому вигляді не є обов'язковим.

Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за телефоном: (044) 290 19 88 або на Facebook/сайті Головного сервісного центру МВС.

Зазначимо, що сервісні центри МВС відновили роботу ще 12 травня - в рамках першого етапу ослаблення карантину. Таким чином, українці після вимушеної двомісячної перерви через введені обмеження отримали можливість оформляти та переоформляти транспортні засоби.

Нагадаємо, що з 1 червня українських водіїв на дорогах чекає сюрприз - на автомагістралях запрацюють камери автоматичної фіксації порушень ПДР.