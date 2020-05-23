Ослаблення карантину: українцям розповіли, як тепер здавати на права

Сервісні центри МВС відновили практичні іспити на водійські права
В Україні автомобілісти отримали можливість складати практичні іспити в сервісних центрах МВС на водійські права в умовах карантину через коронавірус.
Ця послуга з 22 травня надаватиметься з дотриманням обов'язкових санітарних і протиепідемічних заходів, розповіли в прес-службі МВС.
"Особі, яка бажає скласти практичний іспит з навичок керування транспортними засобами, необхідно записатися за номером телефону в той сервісний центр МВС, де складався теоретичний іспит", - йдеться в повідомленні
У головному сервісному центрі МВС нагадали, що результат складеного теоретичного іспиту вважаються дійсними протягом 3 місяців, але в цей термін не враховується період з 19 березня по 21 травня 2020 року.
Електронне свідоцтво про закінчення автошколи заклад вноситиме самостійно в Єдиний держреєстр транспортних засобів, тому наявність такого у паперовому вигляді не є обов'язковим.
Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за телефоном: (044) 290 19 88 або на Facebook/сайті Головного сервісного центру МВС.
Зазначимо, що сервісні центри МВС відновили роботу ще 12 травня - в рамках першого етапу ослаблення карантину. Таким чином, українці після вимушеної двомісячної перерви через введені обмеження отримали можливість оформляти та переоформляти транспортні засоби.
Нагадаємо, що з 1 червня українських водіїв на дорогах чекає сюрприз - на автомагістралях запрацюють камери автоматичної фіксації порушень ПДР.
Автор: Володимир Костирін