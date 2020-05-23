Ослабление карантина: украинцам рассказали, как теперь сдавать на права

В Украине автомобилисты получили возможность сдавать практические экзамены в сервисных центрах МВД на водительские права в условиях карантина из-за коронавируса.

Эта услуга с 22 мая будет предоставляться с соблюдением обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий, рассказали в пресс-службе МВД.

Как будут проверять навыки управления авто в период карантина

в транспортном средстве могут одновременно находиться не более двух человек;

на экзамен не допустят граждан с явными признаками ОРВИ;

без масок также пускать не будут.

"Лицу, желающему сдать практический экзамен по навыкам управления транспортными средствами, необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где состоял теоретический экзамен", - говорится в сообщении.

В главном сервисном центре МВД напомнили, что результат составленного теоретического экзамена считается действительным в течение 3 месяцев, но в этот срок не учитывается период с 19 марта по 21 мая 2020 года.

Что необходимо иметь для практического экзамена: пакет документов

паспорт или документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство или специальный статус (с отметкой о месте регистрации)

копия справки о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов

действующая медицинская справка о годности к управлению ТС (форма 083/о)

оригинал и копия документа об изменении личные данных (при необходимости).

Электронное свидетельство об окончании автошколы заведение будет вносить самостоятельно в Единый госреестр транспортных средств, поэтому наличие такого в бумажном виде не является обязательным.

Получить дополнительную информацию и консультацию можно по телефону: (044) 290 19 88 или на Facebook/сайте Главного сервисного центра МВД.

Отметим, что сервисные центры МВД возобновили работу еще 12 мая - в рамках первого этапа ослабления карантина. Таким образом, украинцы после вынужденного двухмесячного перерыва из-за введенных ограничений получили возможность оформлять и переоформлять транспортные средства.

Напомним, что с 1 июня украинских водителей на дорогах ожидает сюрприз - на автомагистралях заработают камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.