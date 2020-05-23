Ослабление карантина: украинцам рассказали, как теперь сдавать на права

Сервисные центры МВД возобновили практические экзамены на водительские права
В Украине автомобилисты получили возможность сдавать практические экзамены в сервисных центрах МВД на водительские права в условиях карантина из-за коронавируса.
Эта услуга с 22 мая будет предоставляться с соблюдением обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий, рассказали в пресс-службе МВД.
"Лицу, желающему сдать практический экзамен по навыкам управления транспортными средствами, необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где состоял теоретический экзамен", - говорится в сообщении.
В главном сервисном центре МВД напомнили, что результат составленного теоретического экзамена считается действительным в течение 3 месяцев, но в этот срок не учитывается период с 19 марта по 21 мая 2020 года.
Электронное свидетельство об окончании автошколы заведение будет вносить самостоятельно в Единый госреестр транспортных средств, поэтому наличие такого в бумажном виде не является обязательным.
Получить дополнительную информацию и консультацию можно по телефону: (044) 290 19 88 или на Facebook/сайте Главного сервисного центра МВД.
Отметим, что сервисные центры МВД возобновили работу еще 12 мая - в рамках первого этапа ослабления карантина. Таким образом, украинцы после вынужденного двухмесячного перерыва из-за введенных ограничений получили возможность оформлять и переоформлять транспортные средства.
Напомним, что с 1 июня украинских водителей на дорогах ожидает сюрприз - на автомагистралях заработают камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.
Автор: Владимир Костырин