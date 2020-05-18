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Водителей ждут новые перемены на дорогах: названа дата

STYLERЖизнь    18.05.2020 - 14:23
Водителей ждут новые перемены на дорогах: названа дата
Водителей ждет сюрприз с 1 июня (фото: РБК-Украина)

С 1 июня в Украине появятся камеры фиксации нарушений ПДД

В Украине с 1 июня водителей на дорогах ожидает сюрприз. На автомагистралях заработают камеры, которые будут фиксировать нарушение правил дорожного движения. Они должны были заработать еще с 1 мая, но в связи с карантином запуск был отложен.

Об этом сообщило Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины на странице в Facebook.

"В связи с пандемией коронавируса и продолжением карантина запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения, должна была заработать с 1 мая 2020 года, перенесен на 1 июня", - сказано в сообщении.

Сейчас проведены все необходимые работы, чтобы система заработала в полную силу. Например, на дорогах Киевской области установлено 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ). Еще 20 камер - в Киеве.

Все КАФы расположены в местах, где чаще всего случаются ДТП. Кроме того, до 1 июня будет установлено 5 КАФов во Львовской области. До конца года 2020 года запланировано приобрести еще 220 таких комплексов автоматической фиксации.

"Также уже есть программное обеспечение и все, что нужно для работы центра обработки данных, включая обустройство рабочих мест", - написали в Государственном агентстве инфраструктурных проектов Украины.

Как мы ранее писали, украинским автомобилистам готовят новые льготы.

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины ПДД
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