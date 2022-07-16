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Як відремонтувати кузов авто завдяки двом речям, що є вдома у кожного

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Субота 16 липня 2022 17:00
Як відремонтувати кузов авто завдяки двом речям, що є вдома у кожного Вм'ятина на кузова (фото: facebook)
Автор: Микита Мельников

Будь-яка автотроща це - небезпека для життя учасників руху, але трапляються й такі, що несуть небезпеку лише для вашого гаманця. Автосервіси не хотіли б щоб, ви дізналися про цей спосіб, але ми на вашому боці.

Як з підручних речей, що є в кожного вдома відремонтувати вм'ятину на кузові - читайте у нашому матеріалі Styler далі.

Аварії, які забирають кошти

Видалення значної вм’ятини на вашому автомобілі може легко обійтися вам у кілька тисяч гривень. Більшість людей не мають уявлення про відповідну ціну на цю послугу. Своєю чергою це означає, що автомайстерні можуть пропонувати цінник узятий з уяви.

На щастя, ми знайшли трюк, який допоможе вам позбутися цієї дратівливої вм’ятини на вашому автомобілі, і це не коштуватиме вам ні копійки!

Самостійно відремонтувати вм’ятину дуже просто! Все, що вам потрібно, це чайник з окропом та вантуз!

Спосіб ремонту

Наповніть чайник (іншу ємність) водою і закип'ятіть її. Як тільки вода закипить, ви берете чайник у машину і виливаєте воду на вм’ятину та ділянку навколо. Будьте обережні, адже вода дуже гаряча!

Як відремонтувати кузов авто завдяки двом речям, що є вдома у кожного

Полийте окропом вм'ятину (скріншот)

Тепер настав час використовувати вантуз. Вам треба створити вакуум між вантузом та поверхнею вм'ятини й обережно потягнути на себе.

Повільно й обережно повторіть цей крок кілька разів, рухаючись довкола центру вм’ятини.

Як відремонтувати кузов авто завдяки двом речям, що є вдома у кожного

Прикріпіть та поволі потягніть на себе вантуз (скріншот)

Через кілька хвилин ретельної роботи вм'ятина повністю зникне!

Приклад використання, ви можете побачити на відео нижче:

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