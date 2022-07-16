Як відремонтувати кузов авто завдяки двом речям, що є вдома у кожного

Будь-яка автотроща це - небезпека для життя учасників руху, але трапляються й такі, що несуть небезпеку лише для вашого гаманця. Автосервіси не хотіли б щоб, ви дізналися про цей спосіб, але ми на вашому боці.

Як з підручних речей, що є в кожного вдома відремонтувати вм'ятину на кузові - читайте у нашому матеріалі Styler далі.

Аварії, які забирають кошти

Видалення значної вм’ятини на вашому автомобілі може легко обійтися вам у кілька тисяч гривень. Більшість людей не мають уявлення про відповідну ціну на цю послугу. Своєю чергою це означає, що автомайстерні можуть пропонувати цінник узятий з уяви.

На щастя, ми знайшли трюк, який допоможе вам позбутися цієї дратівливої вм’ятини на вашому автомобілі, і це не коштуватиме вам ні копійки!

Самостійно відремонтувати вм’ятину дуже просто! Все, що вам потрібно, це чайник з окропом та вантуз!

Спосіб ремонту

Наповніть чайник (іншу ємність) водою і закип'ятіть її. Як тільки вода закипить, ви берете чайник у машину і виливаєте воду на вм’ятину та ділянку навколо. Будьте обережні, адже вода дуже гаряча!

Полийте окропом вм'ятину (скріншот)

Тепер настав час використовувати вантуз. Вам треба створити вакуум між вантузом та поверхнею вм'ятини й обережно потягнути на себе.

Повільно й обережно повторіть цей крок кілька разів, рухаючись довкола центру вм’ятини.

Прикріпіть та поволі потягніть на себе вантуз (скріншот)

Через кілька хвилин ретельної роботи вм'ятина повністю зникне!

Приклад використання, ви можете побачити на відео нижче: