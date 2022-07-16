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Как отремонтировать кузов авто благодаря двум вещам, которые есть дома у каждого

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Суббота 16 июля 2022 17:00
Как отремонтировать кузов авто благодаря двум вещам, которые есть дома у каждого Вмятина на кузове (фото: facebook)
Автор: Никита Мельников

Любое дтп это - опасность для жизни участников движения, но бывают и такие, что несут опасность только для вашего кошелька. Автосервисы не хотели бы, чтобы вы узнали об этом способе, но мы на вашей стороне.

Как из подручных вещей, что есть у каждого дома отремонтировать вмятину на кузове - читайте в нашем материале Styler далее.

Аварии, которые забирают средства

Удаление значительной вмятины на вашем автомобиле может легко обойтись вам в несколько тысяч гривен. Большинство людей не имеют представления о соответствующей цене на эту услугу. В свою очередь это означает, что автомастерские могут предлагать ценник взятый из воображения.

К счастью, мы нашли трюк, который поможет вам избавиться от этой раздражающей вмятины на вашем автомобиле, и это не будет стоить вам ни копейки!

Самостоятельно отремонтировать вмятину очень просто! Все, что вам нужно, это чайник с кипятком и вантуз!

Способ ремонта

Наполните чайник (другую емкость) водой и вскипятите ее. Как только вода закипит, вы берете чайник в машину и выливаете воду на вмятину и участок вокруг. Будьте осторожны, ведь вода очень горячая!

Как отремонтировать кузов авто благодаря двум вещам, которые есть дома у каждого

Полейте кипятком вмятину (скриншот)

Теперь настало время использовать вантуз. Вам надо создать вакуум между вантузом и поверхностью вмятины и осторожно потянуть на себя.

Медленно и осторожно повторите этот шаг несколько раз, двигаясь вокруг центра вмятины.

Как отремонтировать кузов авто благодаря двум вещам, которые есть дома у каждого

Прикрепите и аккуратно потяните на себя вантуз (скриншот)

Через несколько минут тщательной работы вмятина полностью исчезнет!

Пример использования, вы можете увидеть на видео ниже:

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