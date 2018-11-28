Останній шанс: в Україні за мінімальними цінами розпродають "евробляхи"

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Після завершення пільгового періоду ціни на розмитнення авто, ймовірно, підуть вгору

Після прийняття закону про розмитнення автомобілів з Європи так звані "євробляхи" істотно впали в ціні. Про це пише Mukachevo.net.

Журналіст досліджував ціни на автомобілі у трьох інтернет-магазинах - в Угорщині, Польщі та Україні. Для дослідження бралися "вікові" автомобілі, адже на нові і ціна розмитнення менше. Майже у всіх порівняннях ціна українців відрізнялася в мінімальні кілька сотень євро, що можна пояснити формальними витратами на паливо.

"VW Passat" B5 2000 року випуску з дизельними двигуном 1,9 та з пробігом в 325 тисяч кілометрів у нас стоїть 1950 євро. Подібна машина в Угорщині коштуватиме 1700 євро, а в Польщі 1350 євро. За таку ж машину вже на українських номерах потрібно буде віддати близько 4500 євро. При розмитненні угорського варіанту виходить 1890 євро без урахування ПДВ і сплати в Пенсійний Фонд та в пільговий період", — повідомляють у виданні.

Скріншоти (mukachevo.net)

16-річну Октавію з бензиновим мотором на "євробляхах" намагаються продати в інтернеті за 1650 євро. Точно такий же "залізний кінь" в Угорщині обійдеться у 1100 Євро, а от у Польщі "Skoda" цінується краще і вартість авто може досягати до 1500 Євро. Якщо розмитнити автомобіль з Польщі, то він обійдеться додатково в 1200 євро (без ПДВ і ПФ) у пільговий період. Вже розмитнена машина в Україні коштує від 4000-4500 євро.

Скріншоти (mukachevo.net)

За Land Rover Range Rover на "євробляхах" з віком 14 років просять 8300 євро. В Угорщині він обійдеться в 7600 євро. А молодші машини коштують приблизно 8 тисяч. Якщо проводити розмитнення, то авто обійдеться ще в половину ціни, а саме в 4500 євро. На українській реєстрації за позашляховик просять трохи менше 14000 євро.

Скріншоти (mukachevo.net)

Що стосується пасажирського мікроавтобуса "Оpel Vivaro", то 14-річну машину на єврономерах можна купити за 3450 євро. В Угорщині такій комплектації автомобіль буде коштувати 3000 євро, а от у Польщі такий автомобіль (дев'ятимісний) доходить до 5500 євро в ціні. З розмитненням вийде та ж історія. Майже половина від суми покупки при пільговому періоді.

Скріншоти (mukachevo.net)

Можна спрогнозувати, що після завершення пільгового періоду ціни на розмитнення авто підуть вгору, адже авторинок перестане бути таким насиченим "євробляхами" в тому випадку, якщо не змінять законодавство.

Нагадаємо, власники "євроблях" досі блокують два пункти на кордоні зі Словаччиною.

Раніше ми писали, що першу "євробляху" за новим законом розмитнили майже за 2 тис. доларів.

Видео: (video.rbc.ua)