"Росомаха вже не той": в мережі висміяли п'яного водія, який раніше потрапив в курйозне ДТП (відео)

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Користувачі мережі порівняли водія ВАЗа з чупакаброю, Вакарчуком і Росомахою

У Києві на проспекті Свободи,17 патрульна поліція затримала водія ВАЗа, який у нетверезому стані керував автомобілем. Про це розповідає "Київ Оперативний" Facebook.

"Порушення ПДР призвело до зупинки правоохоронцями транспортного засобу ВАЗ на проспекті Свободи, 17. "Чудовий" факел парфуму перегару просто шокував поліцейських. Тест на приладі Драгер і склав на 1,89", — розповідають у співтоваристві.

Повідомляється, що це не перший випадок затримання власника даного автомобіля. Цей же чоловік раніше врізався в стовп.

"До речі, цей чоловік вже потрапляв до нас на стрічку новин. Тоді, він на своєму ВАЗ в'їхав в стовп. І, напевно, від стресу трохи дзюркнув у штані. Хто пам'ятає?", – додали в співтоваристві.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/kyivoperativ

До публікації прикріпили відео, на якому зображений затриманий.

Відео: (facebook.com/kyivoperativ)

В коментарях подібний інцидент не залишився без уїдливих коментарів передплатників співтовариства. Користувачі мережі стали проводити аналогії за зовнішнім виглядом водія і здивувалися тому, як у такому стані ще можна ходити.

"Чупакабра!", "Росомаха вже не той", " 1,89?)) Слабак!", "Він там зараз від стресу не дзюркнув... у Драгер?", "Воно ще й ходить?", "Спочатку здалося що Вакарчук)))", — пишуть користувачі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/kyivoperativ

Нагадаємо, що у Києві автобус наїхав на лежачого на дорозі чоловіка.

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Відео: (video.rbc.ua)