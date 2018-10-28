"Росомаха уже не тот": в сети высмеяли пьяного водителя, который ранее попал в курьезное ДТП (видео)

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Пользователи сети сравнили водителя ВАЗа с чупакаброй, Вакарчуком и Росомахой

В Киеве на проспекте Свободы,17 патрульная полиция задержала водителя ВАЗа, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем. Об этом рассказывает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Нарушение ПДД привело к остановке правоохранителями транспортного средства ВАЗ на проспекте Свободы, 17. "Великолепный" факел парфюма перегара просто шокировал полицейских. Тест на приборе Драгер и сдал на 1,89", — рассказывают в сообществе.

Сообщается, что это не первый случай задержания владельца данного автомобиля. Этот же мужчина ранее врезался в столб.

"Кстати, этот человек уже попадал к нам в ленту новостей. Тогда, он на своем ВАЗ въехал в столб. И, наверное, от стресса немного написал в штаны. Кто помнит?", – добавили в сообществе.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/kyivoperativ

К публикации прикрепили видео, на котром запечатлен задержанный.

Видео: (facebook.com/kyivoperativ)

В комментариях подобный инцидент не остался без язвительных комментариев подписчиков сообщества. Пользователи сети стали проводить аналогии по внешнему виду водителя и удивились тому, как в таком состоянии еще можно ходить.

"Чупакабра!", "Росомаха уже не тот", " 1,89?)) Слабак!", "Он там сейчас от стресса не написал... в Драгер?", "Оно еще и ходит?", "Сначала показалось что Вакарчук)))", — пишут пользователи.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/kyivoperativ

Напомним, что в Киеве автобус наехал на лежащего на дороге мужчину.

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Видео: (video.rbc.ua)