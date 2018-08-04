У мережі показали, як звичайна пляшка з водою може змусити машину запалати

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У мережі показали відео, як через пляшку пропалилось сидіння авто

Пластикова пляшка з водою, випадково залишена в автомобілі, може стати причиною його займання. Про це повідомляє видання "Зарулем.рф".

Так, один з користувачів мережі Idaho Power опублікував на своєму YouTube-каналі відеодоказ того, як почало загорятися сидіння машини з-за пляшки води.

Відео: експеримент з пляшкою води в авто (youtube.com/Idaho Power)

Це відбувається з-за того, що пляшка починає працювати як лінза. Якщо під певним кутом на неї починають падати сонячні промені, вона може просто почати плавити оббивку вашого авто.

Також не варто залишати пластикову пляшку в машині з-за шкідливих випаровувань, які виникають через якийсь час. Нагріта пляшка може віддавати в воду такі речовини, як бісфенол і параксилол, а це для людини – отрута. І пити таку воду вже точно не можна. Вода, як мінімум, може роздратувати шлунково-кишковий тракт, а то і викликати гірші ускладнення.

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