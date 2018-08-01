"Это ад": сеть насмешили "новые технологии" в киевских маршрутках (фото)

Фото: РБК-Украина

В маршрутке нашли странные способы устранения неполадок

В Киеве продолжают жаловаться на маршрутные такси. Украинцы возмущаются из-за ужасного качества транспорта, в котором приходится ездить людям. Однако при наличии неполадок в салоне маршрутки водители оказываются все изобретательнее. Соответствующие фото опубликованы на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

"Новые технологии в столичных маршрутках:

1. Маршрутный автобус №182 (по 26 троллейбусу) поставили кондиционер. Так и ехали пока пассажир сам не закрыл эту "черную дыру".

2. Сварка с использованием технологии "Кирпич", - написали в сети.

Фото: Маршрутка (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: Маршрутка (facebook.com/KyivOperativ)

"Зрадофилы, вы ничего не понимаете, это новая услуга, биотуалет в транспорте, для вас же старались", - с иронией написал Алекс Стафф.

"Утром в 9:30 ехали 476-й маршруткой. Товарищи - это такая парилка, один лишь люк присутствует в маршрутке, и слава Богу, что открыт. Все окна закрыты и невозможно их было открыть. Когда я попросила водителя не стоять и не выяснять на ул. Кибальчича отношения с пенсионеркой, у которой не было пенсионного, а ехать, ибо духота и можно откинуться, - он начал возмущаться, что он с нами по 18 часов ездит и парится, и жарится, и работает, и ему тоже жарко. И что я вру, что окна не открываются, а мне, мол, просто впадло их открыть", - рассказала Ната Викторовна.

"Если серьезно, то эти маршрутки убитейшие, я сегодня гуляла утром с собакой и обратила внимание на №26, это ужас, про №558 вообще молчу, это - ад", - написала Елена Стельмах.

"За такое ноу-хау не грех и поднять стоимость проезда до 10 грн, я считаю", - пошутил Сергей Сирык.

"Илон Маск, как тебе такое?" – спросил пользователь под ником Artem Nev.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее в сети показали "поездки повышенного комфорта" в киевском транспорте.

Кстати, Эстония ввела бесплатный проезд на автобусах. В Таллине надеются, что бесплатные автобусы могут снизить частоту использования автомобилей гражданами государства.

Напомним, в киевском метрополитене завершился обмен жетонов без доплаты.

История подорожания проезда в общественном транспорте (видео: STYLER.rbc.ua)