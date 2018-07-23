"Бассейн и вентиляция": в сети показали "поездки повышенного комфорта" в киевском транспорте (видео)

Фото: РБК-Украина

Пассажиры жалуются на общественный транспорт

В Киеве недавно подняли стоимость проезда в общественном транспорте с четырех до восьми гривен. Пассажиры продемонстрировали качество поездок в автобусах, троллейбусах и трамваях. На странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook появилось несколько видео из салона.

В одном из столичных троллейбусов во время движения была открыта передняя дверь. А салон другого затопило после дождя.

"Поездки повышенного комфорта за 8 грн. в киевских троллейбусах. В столичном троллейбусе №16 с летней духотой справляются по-своему. Или дверь забыл закрыть, или специально не закрыл, этого мы точно знать не можем. Но больше всего удивляют наши бесстрашные женщины. И в воду, и в огонь, и коня на себе из избы!" – рассказали в сети.

"Люди, будьте внимательней, цените жизнь и кости, они долго срастаются, а с того света обратной дороги пока не придумали", - написали в сообществе.

Видео: Двери троллейбуса (facebook.com/dtp.kiev.ua)

А пассажирам трамвая пришлось толкать свой вагон. Соответствующее фото опубликовано на Telegram-канале "KyivLIVE".

"Это комфорт и сервис по 8 гривен. Автозаводская. Прислал Pikul Anton", - написали в сети.

Скриншот (t.me/KyivLIVE)

"8 гривен и бассейн в придачу. Ул. Сверстюка, 17. Kyiv Live", - написали в другой публикации.

Стоит отметить, что салон общественного транспорта пострадал из-за затопленных улиц столицы.

Видео: Затопило салон (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Да, за 4 грн воды было меньше", - сыронизировали в сети.

"Автобус-амфибия. 8 грн, конечно, ни при чем, ливнестоки не работают", - считает Галина Страковская.

"Ливнестоки не засорены, коммуникации нужно менять. Трубы настолько старые, что не справляются с таким потоком воды", - отметила Ирина Мартыненко-Черевко.

"Это чтобы не жарко было, а вот и на пляже, кто не успел, все за 8 грн", - пошутила Антона Бартюк.

"Да 8 грн ни при чем. Интересно, почему стоки не работают?" – написала Мария Коптюх.

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Кстати, в сети обсуждают потоп в Киеве.

История подорожания проезда в общественном транспорте (видео: STYLER.rbc.ua)