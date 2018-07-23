"Басейн і вентиляція": в мережі показали "поїздки підвищеного комфорту" у київському транспорті (відео)

Фото: РБК-Україна

Пасажири скаржаться на громадський транспорт

У Києві нещодавно підняли вартість проїзду в громадському транспорті з чотирьох до восьми гривень. Пасажири продемонстрували якість поїздок в автобусах, тролейбусах і трамваях. На сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook з'явилося декілька відео з салону.

В одному зі столичних тролейбусів під час руху були відкриті передні двері. А салон іншого затопило після дощу.

"Поїздки підвищеного комфорту за 8 грн. у київських тролейбусах. У столичному тролейбусі №16 з річною духотою справляються по-своєму. Або забув закрити двері, або спеціально не закрив, цього ми точно знати не можемо. Але найбільше дивують наші безстрашні жінки. І в воду, і в вогонь, і коня на собі з хати!" – розповіли в мережі.

"Люди, будьте уважнішими, цінуйте життя і кістки, вони довго зростаються, а з того світу зворотної дороги поки не придумали", - написали у спільноті.

Відео: Двері тролейбуса (facebook.com/dtp.kiev.ua)

А пасажирам трамваю довелося штовхати свій вагон. Відповідне фото опубліковано на Telegram-каналі "KyivLIVE".

"Це комфорт і сервіс по 8 гривень. Автозаводська. Надіслав Pikul Anton", - написали в мережі.

Скріншот (t.me/KyivLIVE)

"8 гривень і басейн в додачу. Вул. Сверстюка, 17. Kyiv Live", - написали у іншій публікації.

Варто відзначити, що салон громадського транспорту постраждав через затоплені вулиці столиці.

Відео: Затопило салон (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Так, за 4 грн води було менше", - зіронізували в мережі.

"Автобус-амфібія. 8 грн, звичайно, ні при чому, зливостоки не працюють", - вважає Галина Страковська.

"Зливостоки не засмічені, комунікації потрібно міняти. Труби настільки старі, що не справляються з таким потоком води", - зазначила Ірина Мартиненко-Черевко.

"Це щоб не спекотно було, а ось і на пляжі, хто не встиг, все за 8 грн", - пожартувала Антона Бартюк.

"Та 8 грн ні при чому. Цікаво, чому стоки не працюють?" – написала Марія Коптюх.

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

До речі, в мережі обговорюють потоп у Києві.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті (відео: STYLER.rbc.ua)