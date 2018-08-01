"Це пекло": мережу насмішили "нові технології" у київських маршрутках (фото)

Фото: РБК-Україна

В маршрутці знайшли дивні способи усунення проблем

У Києві продовжують скаржитися на маршрутні таксі. Українці обурюються через жахливу якість транспорту, в якому доводиться їздити людям. Однак при наявності несправностей у салоні маршрутки водії виявляються все більш винахідливими. Відповідні фото опубліковані на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

"Нові технології в столичних маршрутках:

1. Маршрутний автобус №182 (по 26 тролейбусу) поставили кондиціонер. Так і їхали поки пасажир сам не закрив цю "чорну діру".

2. Зварювання з використанням технології "Цегла", - написали в мережі.

Фото: Маршрутка (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: Маршрутка (facebook.com/KyivOperativ)

"Зрадофіли, ви нічого не розумієте, це нова послуга, біотуалет в транспорті, для вас же старалися", - з іронією написав Алекс Стафф.

"Вранці о 9:30 їхали 476-ю маршруткою. Товариші - це така парилка, лише один люк присутній в маршрутці, і слава Богу, що відкритий. Всі вікна закриті і їх неможливо було відкрити. Коли я попросила водія не стояти і не з'ясовувати на вул. Кибальчича відносини з пенсіонеркою, у якої не було пенсійного, а їхати, бо духота і можна відкинутися, - він почав обурюватися, що він з нами по 18 годин їздить і париться, і смажиться, і працює, і йому теж спекотно. І що я брешу, що вікна не відкриваються, а мені, мовляв, просто впадло їх відкрити", - розповіла Ната Вікторівна.

"Якщо серйозно, то ці маршрутки убиті, я сьогодні вранці гуляла з собакою і звернула увагу на №26, це жах, про №558 взагалі мовчу, це - пекло", - написала Олена Стельмах.

"За таке ноу-хау не гріх і підняти вартість проїзду до 10 грн, я вважаю", - пожартував Сергій Сірик.

"Ілон Маск, як тобі таке?" – запитав користувач під ніком Artem Nev.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше в мережі показали "поїздки підвищеного комфорту" у київському транспорті.

До речі, Естонія ввела безкоштовний проїзд на автобусах. У Талліні сподіваються, що безкоштовні автобуси можуть знизити частоту використання автомобілів громадянами держави.

Нагадаємо, у київському метрополітені завершився обмін жетонів без доплати.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті (відео: STYLER.rbc.ua)