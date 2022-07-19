Не то топливо. Что делать, если бензиновую машину заправили дизелем

Кожен автомобіліст знає, яким паливом можна заправляти власну "ластівочку", а яким - ні. Але за випадковістю або іншою причиною, у вашому авто може з'явитися паливо, яке завдасть збитків не лише нервам, але й гаманцю.

Про причини та наслідки використання неправильного палива для двигуна читайте у нашому матеріалі нижче.

Відмінності між бензиновим та дизельним двигуном

В обох випадках ми маємо справу з двигунами внутрішнього згорання. Під час згорання палива у циліндрах з'являється необхідна енергія для руху поршня і так далі. Відмінності з'являються у процесі загоряння.

Наприклад, у бензиновому двигуні паливо загоряється від іскри, яку робить свічка запалювання.

У дизельних двигунах свічок запалювання взагалі немає, тож дизель запалюється від високої температури під тиском.

Дизельне пальне у бензиновому двигуні

Якщо дизельне паливо потрапляє у бензиновий двигун, то іскра не зможе його підпалити і ви нікуди не поїдете.

Але якщо у двигуні або самій паливній системі буде хоч трохи бензину, то ви все ж зможете завести авто та навіть трохи проїхати.

Однак вже через 1-2 кілометри, машина почне диміти та троїти. Тобто, як тільки-но велика кількість дизелю дійде до форсунків, можна вважати це "фінішем". Тому чим раніше ви помітите, що щось не так, тим менше шкоди буде для авто та гаманця.

Врятувати авто можна двома способами. Перший - це якщо ситуація не критична - самому злити з системи дизельне пальне. Другий спосіб більш розповсюджений - це заміна паливного фільтра, промивка форсунків та прочистка системи на СТО.

Бензин у дизельному двигуні

З дизельним двигуном ситуація трошки цікавіша. Якщо, залити декілька літрів бензину, то нічого страшного не буде. За умови, що у вас у баку літрів 20 дизеля.

Зауважимо, що особливо взимку додавання трохи бензину до дизеля - досить поширений спосіб зберегти дизельне паливо від замерзання.

Проблеми можуть з'явитися, коли ви заллєте забагато бензину. В першу чергу це небезпечно тим, що двигун буде працювати й працювати, допоки якась важлива деталь не вийде з ладу. Як от насос високого тиску, який змащується дизелем й безперечно перегріється без дизельного палива.

Ще одною вагомою відмінністю є вартість усунення наслідків поломки - на дизельному двигуні ця сума буде вища. Навіть за умови збереження працездатності деталей.