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У центрі Києва мажор на Maserati влаштував стрільбу: всі подробиці

STYLERАвто    23.03.2019 - 13:17
У центрі Києва мажор на Maserati влаштував стрільбу: всі подробиці
Мажор на Maserati влаштував стрілянину в центрі Києва (колаж РБК-Україна)

Мажор на Maserati влаштував стрілянину в центрі Києва через ДТП

Мажор на Maserati влаштував стрілянину в центрі Києва через конфлікт, який стався між двома водіями після скоєння ДТП. Власник дорогої іномарки витягнув пістолет і почав стріляти по машині опонента. Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, інцидент стався ввечері 22 березня в Печерському районі столиці.

Як повідомляється, три автомобіля – Maserati, Toyota та KIA рухалися по Парковій дорозі, а при виїзді на вулицю Грушевського зіткнулися на дорозі. Між водіями зав'язався конфлікт, в результаті якого водій Maserati дістав зброю і почав стріляти по автомобілю КІА . Після цього зловмисник, залишивши свій автомобіль, втік з місця пригоди.

Водій обстріляного KIA – 27-річний киянин – не постраждав. На місці події працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та експерти-криміналісти. Правоохоронці вилучили стріляні гільзи, які направлять на експертизу.

Мажор на Maserati, який влаштував стрілянину по автомобілю, поки не затриманий. Як повідомляють в поліції, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років ув'язнення. Зараз правоохоронці проводять усі необхідні заходи для встановлення та затримання стрілка.

"Чоловік їхав в автомобілі, а праворуч, з першої смуги, врізається Мазераті, і приблизно через секунди 4 зліва врізається Тойота - охорона його. Цей чоловік відкрив вікно і почав щось кричати, вийшов з авто, постріляв і поїхав.Зараз хочуть приховати факт стрілянини і віддати автомобілі тим людям", – розповіла дружина потерпілого водія KIA в співтоваристві dtp.kiev.ua.

Мажор на Maserati влаштував стрілянину у центрі Києва (видео: .facebook.com/dtp.kiev.ua)

Знімки з місця події, а також деталі інциденту опублікували в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook. Там повідомили, що постраждалого госпіталізували.

 

Мажор на Maserati влаштував стрілянину в центрі Києва (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі розповіли, що зброя була у двох учасників конфлікту.

"Водій Toyota, а не Maserati, а взагалі люди з Maserati і Toyota, всі з пістолетами були. Намагалися навіть рукоятками розбити вікна. На диво, вікна вціліли...", - розповідає ймовірний очевидець Сергій Сарнавський.

У мережі багато жартують з приводу інциденту, деякі також вважають, що "стрілку" вдасться піти від закону:

  • Коли є гроші, можна і постріляти. Все одно відкупиться!!!
  • Де продовження про агента 0.5 л?
  • Звичаї як в Афганістані.
  • Джеймса Бонда з себе уявив, напевно.

Як повідомлялося раніше, 16 березня в Києві автомобіль збив дівчину прямо на пішохідному переході. В результаті зіткнення з автомобілем дівчина отримала серйозну травму стегна.

Також ми писали про те, що у Вінниці в кінці січня водій маршрутки збив 12-річного хлопчика, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Після удару дитина відлетіла на 30 метрів. Водій досі гуляє на волі.

У Києві власник елітного авто влаштував стрілянину після ДТП Все як у тумані: моторошні подробиці ДТП з маршруткою у Києві
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