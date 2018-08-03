У центрі Сімферополя активіст влаштував акт самоспалення

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Місцевий житель протестував проти забудови району

У аннексированому Криму місцевий житель, кримський татарин, спробував спалити себе на одній з центральних вулиць міста. Про це повідомляють "Крим. Реалії".

Чоловік вийшов на одну з центральних вулиць міста Сімферополя, облив себе горючою речовиною і підпалив. Небайдужі свідки інциденту змогли швидко погасити вогонь і врятувати кримського татарина.

Як повідомили, місцевий активіст намагався вчинити акт самоспалення на знак протесту проти будівництва нового мікрорайону. Раніше стало відомо, що окупанти вирішили побудувати новий мікрорайон "Кримська Роза" на території, де проживають переважно кримські татари.

Мешканці району вийшли на протест до місця будівництва, але російські силовики їх розігнали. Після цього, один з активістів вирішив привернути увагу громадськості більш радикальним способом і влаштував акт самоспалення.

Як повідомили місцеві жителі, вони дізналися, що новий мікрорайон, який збираються побудувати, розрахований на 9 тисяч жителів. А його планують заселити переселенцями з російських регіонів.

Відео: Акт самоспалення (YouTube/"Крим.Реалії")

Нагадаємо, ми писали про те, що в окупованій Алушті людей ховають прямо в річці.

В окупованій Алушті людей ховають на кладовищі, яке розташоване поблизу річки Алагес. Таким чином, поховання знаходяться практично у водоймі.

А раніше ми повідомляли про те, що у Кривому Розі чоловік з посвідченням учасника АТО влаштував акт самоспалення.

Відео: РБК-Україна