Як українським "шумахерам" приносять листи щастя: у МВС показали повчальне відео

В Україні повноцінно запрацювала система автофіксації порушень ПДР, і за 5 днів камери зафіксували перших "шумахерів", які перевищують допустиму швидкість, а патрульні поліцейські разом з листоношами "Укрпошти" вручили постанови.

Процес зняли на відео, щоб продемонструвати на практиці перші результати роботи камер на дорогах Києва та області. Заступник глави МВС Антон Геращенко опублікував ролик у своєму Facebook.

На кадрах показано вручення постанов про перевищення швидкості двом порушникам.

У першому випадку водій проїхав зі швидкістю 102 км/год, а в другому - 129 км/год. При цьому дозволена становить 50 км/год.

"За вказаними адресами реєстрації проживали їхні родичі, які й розписалися про отримання листів-повідомлень про адміністративне правопорушення", - розповів Геращенко.

Також він зазначив, що у другому випадку порушник був в курсі щодо свого "перебору" - чоловік перевірив себе на сайті та встиг заплатити штраф через Сервіс перевірки адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі (bdr.mvs.gov.ua).

"Ось так, крок за кроком, ми будемо наводити лад на українських дорогах!" - пообіцяв Геращенко.

Відео: Автофіксацію порушень ПДР показали на практиці - поліцейські особисто принесли постанови про перевищення швидкості

Раніше ми писали про те, що українським водіям почнуть розсилати "листи щастя" з 1 червня та розповідали, як і за що штрафуватимуть.

Також можна прочитати про те, як оскаржити штраф при автофіксації порушень ПДР.

Додамо, що в Україні планують штрафувати водіїв, пасажирів та велосипедистів без світлоповертачів.