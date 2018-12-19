Розмитнення "евроблях": коли запрацюють нові правила

Відео: YouTube/NEWSONE

Тимчасовий порядок про розмитнення авто на іноземній реєстрації набирає чинності 19 грудня. Про це повідомила глава комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі NEWSONE.

Вона також розповіла про ситуацію пов'язану з реорганізацією Державної фіскальної служби.

За її словами, депутати підтримали розподіл ДФС на податкову і митну служби, але від виконавчої влади буде залежати те, як цей розподіл пройде.

Вона підкреслила, що ряд функцій необхідно переглянути і змінити електронні сервіси, і в першу чергу потрібно провести аудит баз даних.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Южаніна також зазначила, що з'єднання даних служб передбачало з'єднання баз даних податківців і митників. І щоб зберегти "керованість і дані", потрібно зрозуміти, в якому стані вони знаходяться.

За її словами, необхідно провести перевірку, яка допоможе визначитися з тим, чи зможуть служби, які сформуються після розпаду ДФС, виконувати поставлені завдання.

Южаніна також уточнила, що поки що вона не знає про терміни реорганізації ДФС, але пояснила, що розподіл ДФС надасть споживачам більш якісний сервіс.

Нагадаємо, що депутати і Мінфін підготували ряд змін в порядок розмитнення авто з іноземною реєстрацією.

Раніше повідомлялося, що першу "евробляху" за новим законом розмитнили за 50 тис. грн.