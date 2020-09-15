В Одесі дитина впала у кому після гри на дитячому майданчику: що сталося

У четвер, 10 вересня в Одесі після травмування на дитячому майданчику хлопчик впав у кому. Дитина напоролася на штир під час того, як розгойдувала дівчинку на гойдалках. У результаті травмування через кілька днів у хлопчика відключився мозок. Хто винен і що відомо про стан дитини на поточний момент – читайте нижче.

Всі подробиці про інцидент опублікувала сестра хлопчика Анастасія Лавренюк на своїй сторінці в Facebook. Жінка розповідає, що жахливий інцидент стався 5 днів тому на дитячому майданчику у дворі на вулиці Сьомій, 5.

"Костик розгойдував дівчинку на гойдалках та в стрибку натрапив на штир, який хтось увіткнув, щоб маленьких діток вберегти від удару гойдалок. Результат — проникаюча рвана рана 20 см і розрив прямої кишки, а на 4 добу відключення мозку", — написала Анастасія.

Дівчина також додала, що одразу після операції, яку провели відразу після інциденту, Костя став йти на поправку. Але в день виписки у хлопчика почалися сильні судоми, і лікарі приголомшили батьків страшною новиною – у Кості мозок відключився. Дитину терміново перевезли в обласну дитячу лікарню, через те, що своїх нейрохірургів у приватній клініці не виявилося. Зараз дитина знаходиться у стані коми, а лікарі розводять руками – чи то у всьому винна реакція на лідокаїн, чи це правець, чи під час поранення були зачеплені нерви.

Зараз батьки дитини перебувають біля її ліжка. До поточного моменту вони в поліцію за пошуками справедливості не зверталися, однак сестра в події звинувачує підрядників, які встановлювали дитячий майданчик.

"Я прошу всіх допомогти поширити інформацію, щоб ніхто більше не вигадував встановлювати на дитячих майданчиках саморобні конструкції, адже винних у нашій країні не знайти. Хто буде відповідати? На дитячому майданчику всі конструкції повинні бути сертифіковані та підрядники повинні нести за це відповідальність", — говорить Анастасія Лавренюк.

В Одесі дитина впала у кому після гри на дитячому майданчику

У виданні "Думська" також додають, що через кілька годин після публікації поста в Facebook, штирі з майданчика демонтували.

Близько декількох годин тому хлопчик вже прийшов в себе.

"Костя прийшов в себе. Але все ще знаходиться під пильною увагою лікарів", - додала сестра потерпілого.

Нагадаємо, що раніше в Одесі лікар ледь не погубила маленької дитини.