Серед обстрілів і канонад: у київському метро народився малюк
У столичному метро на світ з'явився малюк - дитина війни
Український цивільний і політичний діяч, екс-депутат облради Олександр Аронець повідомив приємну і несподівану новину у Фейсбук
Він повідомив, що в метрополітені Києва, який зараз використовується як бомбосховище, пару годин тому на світ з'явилася дитина.
У Києві дівчина народила у метро під час укриття (фото: facebook.com/oleksandr.aronets)
"Україна є, була і буде!" - заявив оптимістично Аронець.
До слова в Київському приватному пологовому будинку Isida породіллі другу добу сидять в підвалі з новонародженими. Про це розповів заступник міністра МВС Антон Гаращенко у своєму Телеграм-каналі.
Примітно, що родова діяльність в критичні моменти через стрес припиняється.
"Тому 15 дівчаток сьогодні тільки в одному відділенні стояли в черзі на кесарів. Щоб народити сьогодні, а не в траншеї і з автоматом в руках", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше ми писали про щемливої статті в The New York Times про новорожених з Дніпра. У матеріалі журналісти видання розповів про переміщення немовлят медперсоналом з відділення інтенсивної терапії дитячої лікарні в бомбосховищі.
Також ми розповідали, як у тернопільський будинок дитину везуть маленьких дітей-біженців зі Сходу Україна.