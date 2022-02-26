Серед обстрілів і канонад: у київському метро народився малюк

Український цивільний і політичний діяч, екс-депутат облради Олександр Аронець повідомив приємну і несподівану новину у Фейсбук

Він повідомив, що в метрополітені Києва, який зараз використовується як бомбосховище, пару годин тому на світ з'явилася дитина.

У Києві дівчина народила у метро під час укриття (фото: facebook.com/oleksandr.aronets)

"Україна є, була і буде!" - заявив оптимістично Аронець.

До слова в Київському приватному пологовому будинку Isida породіллі другу добу сидять в підвалі з новонародженими. Про це розповів заступник міністра МВС Антон Гаращенко у своєму Телеграм-каналі.

Примітно, що родова діяльність в критичні моменти через стрес припиняється.

"Тому 15 дівчаток сьогодні тільки в одному відділенні стояли в черзі на кесарів. Щоб народити сьогодні, а не в траншеї і з автоматом в руках", - йдеться в повідомленні.