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Среди обстрелов и канонад: в киевском метро родился малыш

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Суббота 26 февраля 2022 06:00
Среди обстрелов и канонад: в киевском метро родился малыш Фото: В метро киева родился ребенок (www.pexels.com)
Автор: Styler

В столичном метро на свет появился малыш - ребенок войны

Украинский гражданский и политический деятель, экс-депутат Облсовета Александр Аронец сообщил приятную и неожиданную новость в Фейсбук

Он сообщил, что в метрополитене Киева, который сейчас используется как бомбоубежище, пару часов назад на свет появился ребенок.

Среди обстрелов и канонад: в киевском метро родился малыш

В Киеве девушка родила в метро во время укрытия (фото: facebook.com/oleksandr.aronets)

"Украина есть, была и будет!" - заявил оптимистично Аронец.

К слову в киевском частном роддоме Isida роженицы вторые сутки сидят в подвале с новорожденными. Об этом рассказал замминистра МВД Антон Гаращенко в своем Телеграм-канале.

Примечательно, что родовая деятельность в критические моменты из-за стресса приостанавливается.

"Поэтому 15 девочек сегодня только в одном отделении стояли в очереди на кесарево. Чтобы родить сегодня, а не в траншее и с автоматом в руках", - идет речь в сообщении.

Напомним, что ранее мы писали о щемящей статье в The New York Times о новороженных из Днепра. В материале журналисты издания рассказал о перемещении младенцев медперсоналом из отделения интенсивной терапии детской больницы в бомбоубежище.

Также мы рассказывали, как в тернопольский дом ребенка везут маленьких детей-беженцев с Восток Украины.

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