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Вкусно 17 октября 2026, 08:42

Бутерброды с инжиром и бри: простой рецепт из пяти ингредиентов на выходные (фото)

Для основы можно взять ржаной хлеб, багет или другой хлеб, который вам нравится
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Молодая пара завтракает бутербродами с инжиром (фото: Styler)
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Бутерброды с инжиром я приготовила с двумя видами сыра: крем-сыром и бри, а сверху полила медом. Для приготовления этого блюда не нужно долго стоять у плиты - достаточно подготовить начинку и собрать бутерброды.

Как приготовить такую закуску к завтраку или на перекус, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.

Что понадобится на 2 бутерброда

  • Ржаной или другой любимый хлеб - 2 ломтика (примерно 80 г).
  • Крем-сыр - 40 г.
  • Сыр бри - 60 г.
  • Свежий инжир - 1 плод (примерно 80 г).
  • Мед - 10 г или по вкусу.

Приблизительное время приготовления: 10 минут.

Как приготовить бутерброды с инжиром и бри

1. Подготовьте хлеб

Я использовала ржаной хлеб, но здесь следует ориентироваться на собственные предпочтения. Можно взять пшеничный, гречишный, цельнозерновой или багет. Нарежьте его ломтиками, на которых удобно будет разместить начинку.

Хлеб слегка подсушите в тостере или сухой сковороде. Перед добавлением крем-сыра дайте ему немного остыть.

2. Нарежьте инжир и бри

Инжир осторожно промойте, обсушите и срежьте твердый хвостик. Нарежьте плод кружочками или дольками, а бри - ломтиками.

3. Соберите бутерброды

Смажьте хлеб крем-сыром. Сверху выложите бри и кусочки инжира, распределяя их по всему ломту.

4. Добавьте мед

Полейте бутерброды небольшим количеством меда. Начните с нескольких капель: инжир достаточно сладкий, поэтому мед должен только дополнять его вкус.

Подавайте бутерброды сразу после приготовления.

Бутерброд с инжиром, бри, крем-сыром и медом на ржаном хлебе (фото: Юлия Люшнева)

Что мне понравилось в этом сочетании

Больше всего мне понравилось сочетание сладкого инжира и меда с бри. Крем-сыр делает начинку нежной, а ржаной хлеб придает приятную хрусткость.

Такие бутерброды легко подстроить под себя и свои предпочтения: выбрать любимый хлеб, положить больше инжира или творога.

Содержит молочные продукты, хлеб может содержать глютен - проверяйте состав.

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