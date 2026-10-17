Бутерброды с инжиром и бри: простой рецепт из пяти ингредиентов на выходные (фото)
Бутерброды с инжиром я приготовила с двумя видами сыра: крем-сыром и бри, а сверху полила медом. Для приготовления этого блюда не нужно долго стоять у плиты - достаточно подготовить начинку и собрать бутерброды.
Как приготовить такую закуску к завтраку или на перекус, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Что понадобится на 2 бутерброда
- Ржаной или другой любимый хлеб - 2 ломтика (примерно 80 г).
- Крем-сыр - 40 г.
- Сыр бри - 60 г.
- Свежий инжир - 1 плод (примерно 80 г).
- Мед - 10 г или по вкусу.
Приблизительное время приготовления: 10 минут.
Как приготовить бутерброды с инжиром и бри
1. Подготовьте хлеб
Я использовала ржаной хлеб, но здесь следует ориентироваться на собственные предпочтения. Можно взять пшеничный, гречишный, цельнозерновой или багет. Нарежьте его ломтиками, на которых удобно будет разместить начинку.
Хлеб слегка подсушите в тостере или сухой сковороде. Перед добавлением крем-сыра дайте ему немного остыть.
2. Нарежьте инжир и бри
Инжир осторожно промойте, обсушите и срежьте твердый хвостик. Нарежьте плод кружочками или дольками, а бри - ломтиками.
3. Соберите бутерброды
Смажьте хлеб крем-сыром. Сверху выложите бри и кусочки инжира, распределяя их по всему ломту.
4. Добавьте мед
Полейте бутерброды небольшим количеством меда. Начните с нескольких капель: инжир достаточно сладкий, поэтому мед должен только дополнять его вкус.
Подавайте бутерброды сразу после приготовления.
Что мне понравилось в этом сочетании
Больше всего мне понравилось сочетание сладкого инжира и меда с бри. Крем-сыр делает начинку нежной, а ржаной хлеб придает приятную хрусткость.
Такие бутерброды легко подстроить под себя и свои предпочтения: выбрать любимый хлеб, положить больше инжира или творога.
Содержит молочные продукты, хлеб может содержать глютен - проверяйте состав.
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