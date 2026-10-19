Куриные вафли: проверенный рецепт соленого завтрака за 30 минут (фото)

Ингредиенты на 4 вафли (2 порции):

Куриное филе - 150 г.

Греческий йогурт без добавок - 120 г.

Яйцо - 1 шт.

Цельнозерновая пшеничная мука - 40 г.

Твердый сыр - 40 г.

Соль и специи - по вкусу.

Масло для смазывания пластин - при необходимости.

Приблизительное время приготовления: 30 минут.

Как приготовить куриные вафли.

1. Измельчите филе

Нарежьте небольшими кусочками сырое куриное филе и измельчите в блендере до консистенции фарша.

2. Приготовьте тесто

Добавьте в курицу яйцо и йогурт, перемешайте. Всыпьте цельнозерновую муку, добавьте мелко натертый творог, соль и специи. Смешайте до однородной густой массы.

3. Выпекайте вафли

Разогрейте вафельницу. При необходимости слегка смажьте пластины растительным маслом. Выложите тесто порциями, оставляя немного места у краев, и закройте прибор.

Выпекайте до полной готовности. Время зависит от мощности вафельницы и толщины вафель. По рекомендациям FoodSafety.gov , курятину, в частности измельченную, нужно готовить к внутренней температуре не менее 74 градусов. Проверяйте ее кухонным термометром в центре вафли: золотистая корочка еще не означает, что мясо внутри готово.

4. Добавьте начинку

Подавайте вафли отдельно или составьте из них сэндвич. На одну выложите соус, листья салата и начинку, а другой накройте сверху.

Куриные вафли, которые я приготовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Чем дополнить куриные вафли

Грибы и зелень. Добавьте обжаренные шампиньоны, листья салата и немного йогуртового соуса.

Добавьте обжаренные шампиньоны, листья салата и немного йогуртового соуса. Помидоры и огурцы. Нарежьте овощи тонкими ломтиками и выложите между вафлями.

Нарежьте овощи тонкими ломтиками и выложите между вафлями. Авокадо и крем-сырой. Смажьте вафлю тонким слоем крем-сыра и добавьте ломтики авокадо.

Для простого соуса смешайте натуральный йогурт с измельченным укропом, чесноком и щепоткой соли.

Содержит яйца, молочные продукты и пшеницу (глютен).