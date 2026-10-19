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Вкусно 19 октября 2026, 10:36

Куриные вафли: проверенный рецепт соленого завтрака за 30 минут (фото)

Как приготовить соленые вафли и собрать из них сэндвич с любимой начинкой
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Мужчина лакомится куриными вафлями (фото: Styler)
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Вафли можно готовить не только сладкими. С куриным филе, йогуртом и творогом они станут основой для сытного высокобелкового завтрака, а с овощами и соусом их можно подать как сэндвич.

Как приготовить куриные вафли, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.

Ингредиенты на 4 вафли (2 порции):

  • Куриное филе - 150 г.

  • Греческий йогурт без добавок - 120 г.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Цельнозерновая пшеничная мука - 40 г.
  • Твердый сыр - 40 г.
  • Соль и специи - по вкусу.
  • Масло для смазывания пластин - при необходимости.

Приблизительное время приготовления: 30 минут.

Как приготовить куриные вафли.

1. Измельчите филе

Нарежьте небольшими кусочками сырое куриное филе и измельчите в блендере до консистенции фарша.

2. Приготовьте тесто

Добавьте в курицу яйцо и йогурт, перемешайте. Всыпьте цельнозерновую муку, добавьте мелко натертый творог, соль и специи. Смешайте до однородной густой массы.

3. Выпекайте вафли

Разогрейте вафельницу. При необходимости слегка смажьте пластины растительным маслом. Выложите тесто порциями, оставляя немного места у краев, и закройте прибор.

Выпекайте до полной готовности. Время зависит от мощности вафельницы и толщины вафель. По рекомендациям FoodSafety.gov , курятину, в частности измельченную, нужно готовить к внутренней температуре не менее 74 градусов. Проверяйте ее кухонным термометром в центре вафли: золотистая корочка еще не означает, что мясо внутри готово.

4. Добавьте начинку

Подавайте вафли отдельно или составьте из них сэндвич. На одну выложите соус, листья салата и начинку, а другой накройте сверху.

Куриные вафли, которые я приготовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Чем дополнить куриные вафли

  • Грибы и зелень. Добавьте обжаренные шампиньоны, листья салата и немного йогуртового соуса.
  • Помидоры и огурцы. Нарежьте овощи тонкими ломтиками и выложите между вафлями.
  • Авокадо и крем-сырой. Смажьте вафлю тонким слоем крем-сыра и добавьте ломтики авокадо.

Для простого соуса смешайте натуральный йогурт с измельченным укропом, чесноком и щепоткой соли.

Содержит яйца, молочные продукты и пшеницу (глютен).

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