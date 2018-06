Фестиваль BELIVE: що робити, кого слухати і як все встигнути

З'явився самий докладний гід фестивалю BELIVE

21-24 червня на НСК "Олімпійський" відбудеться фестиваль BELIVE. На фестивалі передбачається 10 зон включаючи три сцени. Детально про кожну - у цьому гіді.

Музика: Main Stage

Крім давно відомих хедлайнерів фестивалю: Jamiroquai, Everything Everything, HURTS, "Время и Стекло", MOZGI, CONSTANTINE, "Ляпіс-98", FUNKERMAN, THE ERISED - компанію розділять HONNE і Parov Stelar band. Про останніх особливо хочеться відзначити, що група легендарна одним лише фактом винаходу такого стилю як електро-свінг.

Група Parov Stelar (фото: прес-служба фестивалю)

Музика: My Music Stage

Всі дні фестивалю буде працювати My Music Stage, з виступами понад 20 українських артистів. Це будуть як популярні виконавці так і молоді музиканти. Кожен день на цій сцені присвячений певному напрямку: хіп-хопу, інді і поп-музиці. Тут виступлять Alina Pash, LAYAH, "Агонь", LATEXFAUNA, INAIA, KAZKA, LAUD, INDT та інші.

Музика: Night Stage

Не варто забувати про нічну сцену з Jan Blomqvist і Elekfantz. Хоч ці артисти і бували раніше в Києві, дуже багато змінилося з тих пір. По-перше, Jan встиг побувати на Burning Man і WEEKEND, виступ з якого зібрав 9 млн переглядів. По-друге, він готує програму, яку Україна ще не чула.

Stand up Stage

Найвеселішою зоною керує Андрій Шабанов – шоумен, генеральний продюсер радіостанції "Просто Раді.О". Стендап марафон буде починатися щодня о 15:00 і закінчуватиметься о 21:00. Тут виступить багато коміків серед яких: Наталія Гаріпова, Дмитро Романов і Stand-Up Union. Всі бажаючі зможуть проявити свої таланти на щоденному відкритому мікрофоні.

Андрій Шабанов (фото: прес-служба фестивалю)

FILM.UA Zone

У цій зоні буде встановлено екран, а також обладнані комфортні місця для кращого перегляду кіно від найбільшого виробника відеоконтенту в східній Європі. Велику увагу приділили дітям. Студія анімації Animagrad покаже "Викрадену Принцесу" і "Мавка. Лісова пісня". Також, проведуть майстер-класи та показ короткометражок від Ukranian Film Sсhool. Кожен бажаючий зможе пройти кастинг, а найкращий отримає епізодичну роль в одному з серіалів FILM.UA.

Blogging Zone

У зоні блогінгу можна поспілкуватися з такими відомими блогерами, як Чоткий Паца, Lady Diana, Маша Тимошенко, Діана Глостер, Jerry Heil, Red Lamp. До того ж, на цій локації буде зустріч з акторами популярного телесеріалу "Школа" та розіграш. За його підсумком оберуть трьох переможців, які запишуть відео з кумирами, а для максимальної краси ролика, зйомку здійснить команда фестивалю.

Zone Kids

Також BELIVE облаштує дитячу зону. Вона готова приймати дітей віком від 4 до 12 років з 11:00 до 20:00 всі чотири дні фестивалю. Тут передбачена розважальна програма і дитячий сад з досвідченими нянями-аніматорами. Для дітей підготовлено цілий місто професій, майстер-класи з пісочної анімації, ліпленню глиняної, малюнками і магії мильних бульбашок. Спеціальний бонус - silent zone з вігвамами, де діти зможуть тихо відпочити, а мами погодувати дітей. Поруч буде облаштована пеленальна кімната.

BELIVE можна буде залишити дитину у дитячій зоні (фото: прес-служба фестивалю)

Ulichnaya Eda

Після всіляких розваг, саме час перекусити. На BELIVE будуть фуд-корти від кращих резидентів Ulichnaya Eda. Тут можна насолодитися їжею, яку ви ще не пробували, і відшукати саму екстравагантну страву фестивалю. Від хот-догів з незвичайними смаками і азіатської кухні, до самих вишуканих морепродуктів, делікатесів та солодощів.

City sport Zone

Спортивний майданчик складається з 9 балансбордів, 3 слеклайнів, рингу для урбан ніндзі, роллердрома з дитячим хокеєм, а також батута для показових виступів. Всі майданчики працюють в режимі майстер-класів, щоб всі бажаючі могли приєднатися.

Art Zone

По території всього фестивалю встановлюють багато інсталяцій, фото і арт зон для неймовірних картинок. Основне завдання - створити атмосферу оази серед кам'яних джунглів мегаполісу.

Фестиваль BELIVE відбудеться 21-24 червня на НСК "Олімпійський". Квитки доступні в продажу за посиланням.

Фестиваль пройдет у Києві з 21 по 24 червня

