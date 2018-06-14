Фестиваль BELIVE: что делать, кого слушать и как все успеть

Появился самый подробный гид по фестивалю BELIVE

21-24 июня на НСК “Олимпийский” состоится фестиваль BELIVE. На фестивале предполагается 10 зон включая три сцены. Детально о каждой - в этом гиде.

Музыка: Main Stage

Кроме давно известных хедлайнеров фестиваля: Jamiroquai, Everything Everything, HURTS, "Время и Стекло", MOZGI, CONSTANTINE, "Ляпис-98", FUNKERMAN, THE ERISED - компанию разделят HONNE и Parov Stelar band. О последних особенно хочется отметить, что группа легендарная одним лишь фактом изобретения такого стиля как электро-свинг.

Группа Parov Stelar (фото: пресс-служба фестиваля)

Музыка: My Music Stage

Все дни фестиваля будет работать My Music Stage, с выступлениями более 20 украинских артистов. Это будут как состоявшиеся популярные исполнители так и молодые музыканты. Каждый день на этой сцене посвящен определенному направлению: хип-хопу, инди и поп-музыке. Тут выступят Alina Pash, LAYAH, “Агонь”, LATEXFAUNA, INAIA, KAZKA, LAUD, INDT и другие.

Музыка: Night Stage

Не стоит забывать о ночной сцене с Jan Blomqvist и Elekfantz. Хоть эти артисты и бывали ранее в Киеве, очень многое поменялось с тех пор. Во-первых, Jan успел побывать на Burning Man и WEEKEND, выступление с которого собрало 9 млн просмотров. Во-вторых, он готовит программу, которую Украина еще не слышала.

Stand up Stage

Самой веселой зоной руководит Андрей Шабанов – шоумен, генеральный продюсер радиостанции "Просто Ради.О". Стендап марафон будет начинаться ежедневно в 15:00 и заканчиваться в 21:00. Тут выступит много комиков среди которых: Наталья Гарипова, Дмитрий Романов и Stand-Up Union. Все желающие смогут проявить свои таланты на ежедневном открытом микрофоне.

Андрей Шабанов (фото: пресс-служба фестиваля)

FILM.UA Zone

В этой зоне будет установлен экран, а также оборудованы комфортные места для просмотра лучшего кино от самого крупного производителя видеоконтента в восточной Европе. Большое внимание уделили детям. Студия анимации Animagrad покажет "Викрадену Принцесу" и "Мавка. Лесная песня". Также, проведут мастер-классы и показ короткометражек от Ukranian Film Sсhool. Каждый желающий сможет пройти кастинг, а лучший получит эпизодическую роль в одном из сериалов FILM.UA.

Blogging Zone

В зоне блогинга можно пообщаться с такими известными блогерами, как Чоткий Паца, Lady Diana, Маша Тимошенко, Диана Глостер, Jerry Heil, Red Lamp. К тому же, на этой локации будет встреча с актерами популярного телесериала "Школа" и розыгрыш. По его итогу выберут трех победителей, которые запишут видео с кумирами, а для максимальной красоты ролика, съемку осуществит команда фестиваля.

Kids Zone

Также BELIVE обустроит детскую зону. Она готова принимать детей возрастом от 4 до 12 лет с 11:00 до 20:00 все четыре дня фестиваля. Тут предусмотрена развлекательная программа и детский сад с опытными нянями-аниматорами. Для детей подготовлен целый город профессий, мастер-классы по песочной анимации, глиняной лепке, рисункам и магии мыльных пузырей. Специальный бонус - silent zone с вигвамами, где дети смогут тихо отдохнуть, а кормящие мамы покормить детей. Рядом будет обустроена пеленальная комната.

На BELIVE можно будет оставить ребенка в специальной детской зоне (фото: пресс-служба фестиваля)

Ulichnaya Eda

После всевозможных развлечений, самое время перекусить. На BELIVE будут фуд-корты от лучших резидентов Ulichnaya Eda. Здесь можно насладится едой, которую вы еще не пробовали, и отыскать самое экстравагантное блюдо фестиваля. От хот-догов с необычными вкусами и азиатской кухни, до самых изысканных морепродуктов, деликатесов и сладостей.

City sport Zone

Спортивная площадка состоит из 9 балансбордов, 3 слеклайнов, ринга для урбан ниндзи, роллердрома с детским хоккеем, а также батута для показательных выступлений. Все площадки работают в режиме мастер-классов чтобы все желающие могли присоединиться.

Art Zone

По территории всего фестиваля устанавливают множество инсталляций, фото и арт зон для невероятных картинок. Основная задача - создать атмосферу оазиса среди каменных джунглей мегаполиса.

Фестиваль BELIVE состоится 21-24 июня на НСК “Олимпийский”. Билеты доступны в продаже по ссылке.

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