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На фестивале BELIVE можно будет стать звездой Instagram вместе с актерами сериала "Школа"

STYLERДосуг        13.06.2018 - 10:22
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

У украинцев будет шанс записать с звездами популярного сериала совместное видео

21 июня, с 16:45 до 19:00, на фестивале BELIVE, в зоне блогинга состоится встреча с актерами популярного украинского телесериала “Школа”. 

В этот день посетители фестиваля смогут познакомится с ними лично и узнать обо всех секретах. Кроме живого общения, у украинцев будет шанс записать с звездами сериала совместное видео для социальных сетей.

Чтобы это свершилось - нужно поучаствовать в конкурсе-розыгрыше прямо на месте. По итогу организаторы выберут трех победителей, которые запишут видео с кумирами. Для максимальной красоты ролика, съемку осуществит команда фестиваля.

 

Звезды сериала "Школа" (пресс-служба фестиваля)

Напомним, сериал "Школа" - первый украиноязычный сериал, который рассказывает о популярных проблемах подростков. У него тысячи поклонников и свой официальный фан-клуб, он стал самым рейтинговым сериалом на украинском телевидении. Сценарий “Школы” основан на реальных историях учеников, их родителей и учителей.

Фестиваль BELIVE состоится 21-24 июня на НСК “Олимпийский”. Тут будет сразу 10 зон активностей: от стендапа и спорта, до блогинг зоны и уличной еды. Также на фестивале выступят: Jamiroquai, Hurts, "Время и Стекло", MOZGI и многие-многие другие. Билеты доступны в продаже по ссылке.

Кстати, на фестивале BELIVE ребенка можно будет оставить в специальной детской зоне.

Детям помочь легко: на фестивале BELIVE украинцы смогут приобщиться к благотворительности Топовые диджеи мира: названы главные хедлайнеры фестиваля "Белые Ночи"
Теги: фестиваль
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