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На фестивалі BELIVE можна буде стати зіркою Instagram разом з акторами серіалу "Школа"

STYLERДозвілля        13.06.2018 - 10:22
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

У українців буде шанс записати з зірками популярного серіалу спільне відео

21 червня, з 16:45 до 19:00, на фестивалі BELIVE, в зоні блогінгу відбудеться зустріч з акторами популярного українського телесеріалу "Школа".

В цей день відвідувачі фестивалю зможуть познайомитися з ними особисто і дізнатися про всі секрети. Крім живого спілкування, у українців буде шанс записати з зірками серіалу спільне відео для соціальних мереж.

Щоб це сталося - потрібно взяти участь у конкурсі-розіграші прямо на місці. За підсумком організатори оберуть трьох переможців, які запишуть відео з кумирами. Для максимальної краси ролика, зйомку здійснить команда фестивалю.

 

Зірки серіалу "Школа" (прес-служба фестивалю)

Нагадаємо, серіал "Школа" - перший україномовний серіал, який розповідає про популярні проблеми підлітків. У нього тисячі шанувальників і свій офіційний фан-клуб, він став найбільш рейтинговим серіалом на українському телебаченні. Сценарій "Школи" заснований на реальних історіях учнів, їхніх батьків та вчителів.

Фестиваль BELIVE відбудеться 21-24 червня на НСК "Олімпійський". Тут буде відразу 10 зон активностей: від стендапу і спорту, до блогінг зони і вуличної їжі. Також на фестивалі виступлять: Jamiroquai, Hurts, "Время и Стекло", MOZGI і багато-багато інших. Квитки доступні в продажу за посиланням.

До речі, на фестивалі BELIVE дітей можна буде залишити в спеціальній дитячій зоні.

Дітям допомогти легко: на фестивалі BELIVE українці зможуть долучитися до благодійності Топові діджеї світу: названі головні хедлайнери фестивалю "Білі Ночі"
Теги: фестиваль
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