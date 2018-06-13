На фестивалі BELIVE можна буде стати зіркою Instagram разом з акторами серіалу "Школа"

У українців буде шанс записати з зірками популярного серіалу спільне відео

21 червня, з 16:45 до 19:00, на фестивалі BELIVE, в зоні блогінгу відбудеться зустріч з акторами популярного українського телесеріалу "Школа".

В цей день відвідувачі фестивалю зможуть познайомитися з ними особисто і дізнатися про всі секрети. Крім живого спілкування, у українців буде шанс записати з зірками серіалу спільне відео для соціальних мереж.

Щоб це сталося - потрібно взяти участь у конкурсі-розіграші прямо на місці. За підсумком організатори оберуть трьох переможців, які запишуть відео з кумирами. Для максимальної краси ролика, зйомку здійснить команда фестивалю.

Зірки серіалу "Школа" (прес-служба фестивалю)

Нагадаємо, серіал "Школа" - перший україномовний серіал, який розповідає про популярні проблеми підлітків. У нього тисячі шанувальників і свій офіційний фан-клуб, він став найбільш рейтинговим серіалом на українському телебаченні. Сценарій "Школи" заснований на реальних історіях учнів, їхніх батьків та вчителів.

Фестиваль BELIVE відбудеться 21-24 червня на НСК "Олімпійський". Тут буде відразу 10 зон активностей: від стендапу і спорту, до блогінг зони і вуличної їжі. Також на фестивалі виступлять: Jamiroquai, Hurts, "Время и Стекло", MOZGI і багато-багато інших. Квитки доступні в продажу за посиланням.

До речі, на фестивалі BELIVE дітей можна буде залишити в спеціальній дитячій зоні.