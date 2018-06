На фестивалі BELIVE відбудеться 2nd Kyiv International Stand up Comedy Week

Андрій Шабанов влаштує тиждень stand up на фестивалі BELIVE

21-24 червня в Києві на "Олімпійському" пройде мультикультурний фестиваль BELIVE, де будуть зібрані всі міські активності: від виставки скульптур до спортивних розваг.

Важливою частиною фестивалю є також stand up. Цю зону курирує український телеведучий і шоумен Андрій Шабанов.

Андрій Шабанов (фото: прес-служба фестивалю)

Stand Up Stage – це 3 дні stand up комедії різноманітних форматів з різних країн і на різних мовах. Stand up марафон буде починатися щодня о 15:00 та закінчуватися о 21:00. Кожен день на Stand Up Stage буде починатися з найбільшого в країні відкритого мікрофона. На сцену виходитимуть найбезстрашніші молоді та перспективні коміки з різних куточків України, які спробують розсмішити наше журі. Найкращі з них отримають можливість виступити в цей же день на гала-концерті, який розпочнеться о 19:00 і закінчиться виступом хедлайнера цього дня. Також вас чекатимуть виступи резидентів одного з українських стендап або імпровізаційних клубів.

Хедлайнером першого дня Stand Up Stage стане дівчина-комік - Наталя Гаріпова. Вона виступає в жанрі експресивно-домінатівного стендапа і завжди використовує виключно авторський матеріал. Наталя парша, хто здійснила всеукраїнський сольний тур як комік. Вона була учасником Великого Концерту з Діланом Мораном у Києві, двічі перемогла на шоу "Розсміши Коміка" та на пілотному випуску "Стендап" шоу від "Ліги сміху". Крім успішної участі на телепроектах, Наталя є переможцем фестивалю в Одесі (O'FEST) у номінації "Кращий жіночий стендап" і 1st International Standup Comedy Week у номінації "Відкритий мікрофон на російській та англійській мові".

Відео з YouTube/Рассмеши Комика - Официальный Канал

Суботній гала-концерт відбудеться за участю Дмитра Романова. Привабливий стендапер родом з Одеси, здатний зарядити настрій до кінця дня і початку наступного. Дмитро популярний гуморист і артист, який прославився завдяки участі в проекті "Stand Up".

Відео з YouTube/НЛО TV

Марафон гумору та сміху на BELIVE завершать Stand-Up Union - найпопулярніший стендап-проект Республіки Білорусь. За останні 3 роки ці хлопці дали більше 100 концертів у Білорусі, Литві, Латвії та Україні. Багатьох резидентів Stand Up Union ви знаєте заочно завдяки виступам на різних телепроектах.

Нагадаємо, що на фестивалі BELIVE дитини можна буде залишити в спеціальній дитячій зоні.