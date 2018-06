На фестивале BELIVE состоится 2nd Kyiv International Stand up Comedy Week

Андрей Шабанов устроит неделю stand up на фестивале BELIVE

21-24 июня в Киеве на "Олимпийском" пройдет мультикультурный фестиваль BELIVE, где будут собраны все городские активности: от выставки скульптур до спортивных развлечений.

Важной частью фестиваля также является stand up. Эту зону курирует украинский телеведущий и шоумен Андрей Шабанов.

Андрей Шабанов (фото: пресс-служба фестиваля)

Stand Up Stage - это 3 дня stand up комедии разнообразных форматов из разных стран и на разных языках. Stand up марафон будет начинаться ежедневно в 15:00 и заканчиваться в 21:00. Каждый день на Stand Up Stage будет начинаться с самого большого в стране открытого микрофона. На сцену выйдут самые бесстрашные, молодые и перспективные комики из разных уголков Украины и попытаются рассмешить наше жюри. Самые лучшие из них получат возможность выступить в этот же день на гала-концерте, который начнется в 19:00 и закончится выступлением хедлайнера этого дня. Также вас будут ждать выступления резидентов одного из украинских стендап или импровизационных клубов.

Хедлайнером первого дня Stand Up Stage станет девушка-комик - Наталья Гарипова. Она выступает в жанре экспрессивно-доминативного стендапа и всегда использует исключительно авторский материал. Наталья первый комик, который осуществил всеукраинский сольный тур. Она была участником Большого Концерта с Диланом Мораном в Киеве, дважды победила на шоу "Рассмеши Комика". Помимо успешного участия на телепроектах, Наталья является победителем фестиваля в Одессе (O'FEST) в номинации "Лучший женский стендап" и 1st International Standup Comedy Week в номинации "Открытый микрофон на русском и английском языке".

Видео с YouTube/Рассмеши Комика - Официальный Канал

Субботний гала-концерт состоится при участии Дмитрия Романова. Обаятельный стендапер родом из Одессы способен зарядить настроение до конца дня и начала следующего. Дмитрий популярный юморист и артист, прославившийся благодаря участию в проекте “Stand Up”.

Видео с YouTube/НЛО TV

Марафон юмора и смеха на BELIVE завершат Stand-Up Union - самый популярный стендап-проект Республики Беларусь. За последние 3 года эти ребята дали более 100 концертов в Беларуси, Литве, Латвии и Украине. Многих резидентов Stand Up Union вы знаете заочно благодаря выступлениям на разных телепроектах.

Напомним, что на фестивале BELIVE ребенка можно будет оставить в специальной детской зоне.