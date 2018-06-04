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Названі хедлайнери першого дня на фестивалі "Білі Ночі"

STYLERДозвілля        04.06.2018 - 18:00
Merk & Kremont (фото: прес-служба фестивалю)
Merk & Kremont (фото: прес-служба фестивалю)

Автори світових суперхітів виступлять у Києві

На фестивалі "Білі Ночі", який пройде в Києві на арт-заводі "Платформа" 15-16 червня, виступлять Merk & Kremont і Shiba San. Саме вони стануть хедлайнерами першого дня фестивалю.

Merk & Kremont - дует електронників родом з Мілана. У 2014 році вони потрапили в топ-100 кращих діджеїв світу за версією DJ Mag. Федеріко та Джордано отримали підтримку від відомих світових електронників Benny Benassi, Nicky Romero, Steve Angello і Hardwell, раз за разом представляючи слухачам сильні хіти.

Merk & Kremont

Вони випускають свої треки на таких лейблах, як: Flamingo, Protocol, Size, Premiere, Revealed, Ultra і Spinnin. Їх трек 2017 року "Sad Story" зібрав 31 млн переглядів на YouTube, а свіжа спільна робота "Hands Up" з групою DNCE викликала справжній фурор серед слухачів. Merk & Kremont виступлять на Main Stage в рамках SALAT Showcase.

Merk & Kremont - "Sad Story"

Хедлайнером на Backyard Stage зі своєю унікальною атмосферою стане Shiba San - французький продюсер з 15-річним досвідом. Його трек "Okay", тримався на першому місці в чарті Beatport House цілих 3 місяці, а в чарті House Chart він протримався на 10 позиції 6 місяців. Журнал Rolling Stone назвав Shiba San глобальною клубною сенсацією.

Наступна його робота "Burn Like Fire" стала кращим андеграундним треком за версією International Dance Music Awards. З випуском своїх треків на лейблах Dirtybird, Relief і Repopulate Mars Shiba San продовжив завойовувати весь світ. Він відіграв на відомих світових фестивалях, таких як Lollapalooza, EDC Las Vegas, Movement Detroit, BPM в Мексиці, The Warehouse Project, Stereosonic і CRSSD. У 2017 Shiba San випустив трек "Drop It" під власним лейблом, а трохи пізніше вийшов 4-трековий EP спільно з легендарним Green Velvet.

Shiba San - "Okay"

Додамо, що на фестивалі "Білі Ночі" буде 5 сцен:

  • Main Stage, де виступлять Digitalism, Cape Cod, Cepasa, а також Salat Showcase.
  • Backyard stage з хаус-діджеями Terry Raze, Lyamin, Musson, Dastish Fantastish, Kinree, Hanna, Kasey Kaotto, Den Pest, Gosh.
  • Masterskaya Stage з групами [O], LAYAH, Jonathan Livingston, Sealand Airlines, LemOjOvie, Lolita Kox, Pahatam, Levani, Mikola, Aero Benin і P. Pat.
  • Inside Stage і Martini Stage, лайн-апи яких поки зберігають інтригу.

Квитки на фестиваль можна придбати за посиланням.

Нагадаємо, на фестивалі "Білі Ночі" також виступить група, що підкорила весь світ.

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Теги: фестиваль
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