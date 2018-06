Названы хедлайнеры первого дня на фестивале "Белые Ночи"

Авторы мировых суперхитов выступят в Киеве

На фестивале "Белые Ночи", который пройдет в Киеве на арт-заводе "Платформа" 15-16 июня, выступят Merk & Kremont и Shiba San. Именно они станут хедлайнерами первого дня фестиваля.

Merk & Kremont - дуэт электронщиков родом из Милана. В 2014 году они попали в топ-100 лучших диджеев мира по версии DJ Mag. Федерико и Джордано получили поддержку от известных мировых электронщиков Benny Benassi, Nicky Romero, Steve Angello и Hardwell, раз за разом представляя слушателям сильные хиты.

Merk & Kremont

Они выпускают свои треки на таких лейблах, как: Flamingo, Protocol, Size, Premiere, Revealed, Ultra и Spinnin. Их трек 2017 года "Sad Story" собрал 31 млн просмотров на YouTube, а свежая совместная работа "Hands Up" с группой DNCE вызвала настоящий фурор среди слушателей. Merk & Kremont выступят на Main Stage в рамках SALAT Showcase.

Merk & Kremont - "Sad Story"

Хедлайнером на Backyard Stage со своей уникальной атмосферой станет Shiba San - французский продюсер с 15-летним опытом. Его трек "Okay", держался на первом месте в чарте Beatport House целых 3 месяца, а в чарте House Chart он продержался на 10 позиции 6 месяцев. Журнал Rolling Stone назвал Shiba San глобальной клубной сенсацией.

Следующая его работа "Burn Like Fire" стала лучшим андеграундным треком по версии International Dance Music Awards. С выпуском своих треков на лейблах Dirtybird, Relief и Repopulate Mars Shiba San продолжил покорять весь мир. Он отыграл на известных мировых фестивалях, таких как Lollapalooza, EDC Las Vegas, Movement Detroit, Фестиваль BPM в Мексике, The Warehouse Project, Stereosonic и CRSSD. В 2017 Shiba San выпустил трек "Drop It" под собственным лейблом, а чуть позже вышел 4-трековый EP совместно с легендарным Green Velvet.

Shiba San - "Okay"

Добавим, что на фестивале "Белые Ночи" будет 5 сцен:

Main Stage с Digitalism, Cape Cod, Cepasa , а также Salat Showcase .

, а также . Backyard stage с хаус-диджеями Terry Raze, Lyamin, Musson, Dastish Fantastish, Kinree, Hanna, Kasey Kaotto, Den Pest, Gosh .

. Masterskaya Stage с группой [O], LAYAH, Jonathan Livingston, Sealand Airlines, LemOjOvie, Lolita Kox, Pahatam, Levani, Mikola, Aero Benin и P.Pat.

и Inside Stage и Martini Stage, лайн-апы которых пока хранят интригу.

Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке.

Напомним, на фестивале "Белые Ночи" также выступит группа, покорившая весь мир.