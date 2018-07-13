Sziget 2018: збираємося на фестиваль

Sziget (фото: прес-служба фестивалю)

Що потрібно знати тим, хто збирається потрапити цього літа на Sziget

Немає нічого кращого, ніж літо і фестивалі. Якщо ви теж згодні з таким твердженням, отже, у найближчі два місяці у вас напевно є план відвідати який-небудь фестиваль, а можливо навіть і не один. Styler же розповість все, що потрібно знати тим, хто збирається потрапити цього літа на Острів Свободи, саме там з 8 по 16 серпня традиційно гримітиме найбільший у Східній Європі - Sziget Festival.

Фестиваль Sziget (фото: прес-служба)

Беремо квиток

Купівля квитка на фестиваль - мабуть, найважливіший пункт у фестивальному плануванні. Коли у вас є абонемент, все інше точно якось з'явиться. Головне зробити перший крок, по-справжньому зважитися на пригоди і впевнено натиснути «оплатити» у своєму інтернет-банкінгу. Варіантів який квиток обрати на Sziget може бути декілька. Звичайно, краще купувати квитки заздалегідь - восени. Приблизно в жовтні одночасно з появою перших імен в лайнапі у продаж надходить й перша партія квитків за спеціальною ціною. Називається вона Sziget Prime. З одного боку, не знаючи повного лайнапу, є ризик придбати кота в мішку, з іншого - Sziget бере атмосферою, а при придбанні такого квитка можна отримати не тільки хорошу знижку, але й приємний подарунок-сувенір.

Далі ціни на квитки на Sziget ростуть разом з довжиною лайнапу на його афіші. Стежити за зростанням цін (як і за іншими новинами) краще на офіційному сайті фестивалю. Для покупки доступні наступні категорії квитків:

7 Days Pass - традиційний семиденний абонемент на фестиваль, у вартість якого включено Basic Camping і можливість користуватися фестивальними душами. Цей квиток обирають справжні фестивальники, які не визнають напівмір. За бажанням жити на острові, але при цьому мати і максимально комфортні умовами проживання, власники такого абонемента завжди можуть докупити квиток до покращеного платного кемпінгу.

5 Days Pass і 3 Days Pass - п'ятиденний і, відповідно, триденні квитки з доступним Basic Camping і душовими на території. Опції щодо поліпшення кемпінгу при придбанні таких абонементів такі ж, як і у 7-денного квитка.

Day Tickets - найбільш доступна категорія квитків, що забезпечують вхід на фестиваль тільки в зазначену на квитку дату. Як і 3-денні, закінчуються дуже швидко.

Sziget 7napos - B. MY.LAKE Combined pass - один з найдорожчих абонементів, який дає право проходу не тільки на Sziget, а й на фестиваль B.My.Lake - ще одну музичну подію від команди Sziget.

Фестиваль Sziget (фото: прес-служба)

Додатково на сайті фестивалю завжди можна придбати квитки раннього входу на фестиваль (дають можливість "забити" найкраще місце під намет в разі, якщо ви вирішите жити в кемпінгу), а також скористатися послугою продовження 5-денного квитка до 7-денного або придбати абонемент в розстрочку.

Пароплавами, літаками

Дорога - другий важливий пункт в плануванні поїздки на фестиваль.

Будапешт - місто сотні доріг і один з головних стикувальних пунктів в Східній Європі, тому потрапити сюди можна практично будь-яким способом. З України найзручніше на машині, автобусі, поїзді або літаком. Ті, хто їздить на фестиваль щороку знають - квитки на літак до Будапешта на дати Sziget потрібно купувати заздалегідь. У цьому випадку у вас є шанс вкластися в умовні 3000 грн, тоді як ближче до самого фестивалю через високий попит, ціна квитка зросте до 6-8 000 гривень, а отже і поїздка вийде вже не така бюджетна. Шукати переліт рекомендуємо, в першу чергу, на сайтах авіакомпаній Wizz Air, МАУ, LOT або Lufthansa. При прямому перельоті з Києва закладайте на дорогу 1 годину 45 хвилин.

Фестиваль Sziget (фото: прес-служба)

Якщо ж ви боїтеся літати або з квитками на літак у вас не склалося в силу ще якихось причин, беріть поїзд. У цьому випадку у вас теж буде можливість вибору. Вартість квитків з різних міст буде відрізнятися, але незначно - найдешевше буде відправитися в подорож зі Львова, дорожче - з Києва. Вартість проїзду в одну сторону буде близько 2500 грн. Також сісти на поїзд до Будапешта можна у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі, Львові, Чопі та Хайдусобосло. Прямий переїзд Київ-Будапешт обійдеться трохи дорожче, але без пересадок і додаткових клопотів ви гарантовано потрапите в потрібне вам місто. Залежно від обраного маршруту в дорозі вам доведеться провести від 19 до 23 годин.

Автобусні рейси до Будапешта виконують кілька перевізників, найпопулярніші і найкомфортніші: FLIXBUS або Busfor. Час, який вам буде необхідно закласти на дорогу в цьому випадку - до доби.

Якщо ж ви виберете популярний сервіс Бла-бла-кар, така поїздка коштуватиме від 800 до 1700 грн в один бік, або вирушайте в подорож на власному авто, на щастя у нас безвіз.

Фестиваль Sziget (фото: прес-служба)

Проживання

Справжні фестивальники обирають кемпінг. Існує думка, що тільки там можна сповна відчути атмосферу Sziget. До того ж, так ви точно не пропустите жодного хедлайнера.

Як і у випадку з квитками на сам фестиваль, квитки в кемпінг теж припускають можливість вибору.

Фестиваль Sziget (фото: прес-служба)

При купівлі семиденного та п'ятиденного квитків найпростіший Basic Camping йде у комплекті, але у вас також буде можливість докупити абонемент у платне наметове містечко з додатковими зручностями і тим самим зробити своє проживання на острові більш комфортним.

Basic Camping - можливість розташуватися з власної наметом практично в будь-якому місці острова. Уже входить у вартість 7 і 5-денних квитків.

Caravan Camping - оренда паркувального місця, для тих, хто приїхав в своєму власному фургоні.

Flexotel Village - комфортабельні будинки з усіма умовами проживання: зручні ліжка, освітлення, електрика.

Зелений кемпінг - розташований в прихованій і спокійній частині острова. Кемпінг має приватну бухту з пляжем, зручний простір і безліч додаткових послуг, таких як гольф, рибалка, сніданок або масаж.

Podpads Village - унікальний бутік-кемпінг, чудова альтернатива звичайним наметам. Передбачає безліч різних стилів розміщення відповідно до особистих вимог (Podpad, Luxpad, Bunkpad, Octopad, Bellepad).

Дерев'яні хатини або акордеон-будинок - два варіанти симпатичних і практичних хатин, як альтернатива звичайному намету, обладнані зручним спальним місцем та місцем для зберігання особистих речей, а також освітленням.

Фермерські, трикутні будиночки, дерев'яні та дерев'яні ХL будиночки - невеликі зручні будиночки, обладнані спальним місцем (місцями) і освітленням.

Встановлені намети - ідеальний варіант для тих, хто не хоче тягнути намет з собою з іншої країни. Такі є в будь-якому платному кемпінгу.

VIP Camping - найзручніші охоронювані будиночки і намети, камера зберігання, басейн і безліч додаткових послуг. Включено все, навіть безкоштовний вай-фай.

Apéro Camping - закритий кемпінг в наметах і дерев'яних будиночках. На вході: власний ресторан-бістро з французькою кухнею, а також обслуговуючий персонал, що говорить англійською і французькою. Безкоштовна можливість зарядити телефон.

Alternativa Camping - дуже схожий на Apéro. Однак персонал крім англійської знає італійську, і замість французького бістро тут вас чекає міні-піцерія.

Family Camping - спеціалізований кемпінг з усіма умовами для проживання з дітьми будь-якого віку: поблизу є дитячий майданчик, аніматори, а зона облаштована для комфортного і безпечного перебування на ній дітей. Спеціальні місця для годування і сповивання.

Siesta Camping - кемпінг в тенти в парковій зоні, яка розташована в північно-західній частині фестивалю. Безкоштовний вай-фай, є можливість зарядки телефону і камери схову.

Bridge Camping - кемпінг в наметах неподалік від головного входу на фестиваль.

Еко-кемпінг - створений для того, щоб мінімізувати вплив на навколишнє середовище. Виберіть цей варіант, щоб зробити наш фестиваль екологічно чистим і спробувати зробити все можливе для захисту і охорони навколишнього середовища.

Фестиваль Sziget (фото: прес-служба)

Якщо ж, вирішите орендувати апартаменти або готель в межах міста, пам'ятайте - острів Обудаї знаходиться практично в центрі Будапешта. Дістатися до нього можна за півгодини на громадському транспорті, тому рекомендуємо скористатися послугою Citypass, яку пропонує фестиваль. З таким браслетом вам не доведеться платити за проїзд на громадському транспорті по Будапешту.

Їжа

На території фестивалю діють відразу кілька обладнаних фуд-кортів з найрізноманітнішою кухнею, а також незліченна кількість дрібних барів, фудтраков і кафетеріїв з фаст-фуд. Ті, хто живе в наметах, вважають за краще купувати продукти в гіпермаркеті "Ашан", розташованому недалеко від острова. Дорога до нього забере у вас приблизно 15 хвилин.

Корисні лайфхаки

Мінус проживання на острові - температура. У наметі вранці на сонці буває катастрофічно жарко, так що її краще ставити в тіні, а для цього треба приїхати на острів раніше. Тому, якщо хочете жити з комфортом, не скупіться і купуйте ранній в'їзд.

На території острова оплата проводиться тільки за допомогою карти за безконтактною технологією Pay Pass. Тому подбайте заздалегідь про наявність такої в своєму гаманці, ну або не полінуйтеся налаштувати цю функцію оплати в своєму телефоні, як вам зручніше.

На Sziget вам доведеться багато ходити, тому взуття повинна бути максимально зручним. Ще краще таким, яке не шкода викинути після того як фестиваль закінчиться, у разі якщо у вас так і не вийде змити з нього фестивальний пил.

Беріть одяг на зміну. Краще навіть на кожен день. Пам'ятайте, дні в серпні в Будапешті бувають дуже жаркими, а ось ночі навпаки - холодні і з дощем. Не полінуйтеся захопити як майки і топіки, так і теплі светри і гумові чоботи.

Не забувай про аптечку. Найкраще, якщо в ній будуть ліки від хвороб голови, шлунка і щось антизастудних. Це допоможе в разі, якщо погода буде дощити. Решта медикаменти - опційні: кому що потрібно, щоб залишатися живим після гучних вечірок і безсонних ночей.

Фестиваль Sziget (фото: прес-служба)

Пам'ятайте - гарний настрій, це головне! Буде він - буде і фестиваль! А чому саме Sziget читайте в матеріалі Styler.